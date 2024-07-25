Глава МИД Индонезии попросила подарить ей брошь Марии Захаровой

Сразу отдать ее не удалось, но официальный представитель МИД РФ пообещала сделать это как можно скорее

25 июля 2024, 18:12, ИА Амител

Та самая брошь / Telegram-канал Марии Захаровой

Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. Как сообщает ТАСС, в ходе переговоров она попросила министра подарить ей брошь, которую заметила у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит мероприятие, и после приветствия обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", – сказала глава МИД Индонезии Лаврову.

Лавров заявил, что по русской традиции, "если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем". Вместе с тем сразу отдать ее не удалось. Как рассказала Захарова в своем Telegram-канале, она оказалась пришита.

"Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию", – написала она.