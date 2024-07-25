Глава МИД Индонезии попросила подарить ей брошь Марии Захаровой
Сразу отдать ее не удалось, но официальный представитель МИД РФ пообещала сделать это как можно скорее
25 июля 2024, 18:12, ИА Амител
Сергей Лавров проводит встречу с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. Как сообщает ТАСС, в ходе переговоров она попросила министра подарить ей брошь, которую заметила у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Перед началом переговоров Марсуди вышла встретить Лаврова в коридоре перед комнатой, где проходит мероприятие, и после приветствия обратила внимание на брошь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", – сказала глава МИД Индонезии Лаврову.
Лавров заявил, что по русской традиции, "если кому-то что-то понравилось, то мы сразу это даем". Вместе с тем сразу отдать ее не удалось. Как рассказала Захарова в своем Telegram-канале, она оказалась пришита.
"Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию", – написала она.
18:36:44 25-07-2024
Ну да - ну да... Как же... Оригинал-то с бриллиантами...
07:40:43 26-07-2024
Гость (18:36:44 25-07-2024) Ну да - ну да... Как же... Оригинал-то с бриллиантами...... Ты сам покупал?
18:45:20 25-07-2024
А перстень бы сразу подарила.Не, в натуре.
23:34:54 25-07-2024
Иш че!
Не по сеньке шапко!
07:56:16 26-07-2024
"Мне нравится ваша брошь. Пришлите мне такую", – сказала глава МИД Индонезии Лаврову
- Лавров дал поносить свою брошь Захаровой?
09:01:57 26-07-2024
На воротник?
18:35:14 26-07-2024
А папуа-папуасы... брошь не видели не разу)))