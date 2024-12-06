Глава МИД РФ Лавров намерен обсудить ситуацию в Сирии с Турцией и Ираном

Он выразил надежду на то, что это случится на международной конференции в Дохе в пятницу

06 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Сергей Лавров и Такер Карлсон / Фото: mid.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с главами МИД Турции и Ирана и обсудить ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции [Хаканом] Фиданом, а также с иранским коллегой [Аббасом] Аракчи. Мы договорились попытаться встретиться на этой неделе. Надеюсь, удастся встретиться в Дохе на полях международной конференции", – заявил он в интервью Такеру Карлсону.

Лавров добавил, что главы МИД трех стран хотят обсудить возвращение к строгому выполнению идлибских соглашений. Он подчеркнул, что Идлибская зона деэскалации стала местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо.