Глава МИД Таджикистана призвал не пытать обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Политик призвал соблюдать нормы международного права
12 апреля 2024, 22:32, ИА Амител
В Таджикистане считают недопустимым применение пыток к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле" и распространение кадров с жестким задержанием. Как сообщает News.ru, об этом заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.
Политик призвал соблюдать нормы международного права. Он подчеркнул, что демонстрация кадров задержания предполагаемых исполнителей теракта с применением пыток недопустима.
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что при расследовании террористической атаки нельзя провоцировать формирование атмосферы ненависти в информационном пространстве стран СНГ. Вместе с тем Мухриддин добавил, что преступники должны понести наказание в соответствии с законами.
23:38:08 12-04-2024
Вот это задержка зажигания
05:24:51 13-04-2024
Наши главы говорят об одном и том же. Только по своему выражаются.
06:17:17 13-04-2024
А не убивать русских он своих земляков не призывал?
06:36:06 13-04-2024
Да, конечно, убийц безоружных обыкновенных людей мы должны холить и лелеять? Совсем у покровителей убийц крыша поехала,похоже.
07:28:02 13-04-2024
- "Политик призвал соблюдать нормы международного права." ====== У нас особый путь.
09:17:39 13-04-2024
Что бы им жить на киче всю жизнь с включённым паяльником в "попе".
10:11:46 13-04-2024
К тому, кто грубо не соблюдала нормы права, можно не соблюдать нормы права.
11:21:52 13-04-2024
Киргизы стреляли холостыми, реально убивали другие.
15:11:47 13-04-2024
Гость (11:21:52 13-04-2024) Киргизы стреляли холостыми, реально убивали другие.... Как насчет версии с таджиками?
10:37:12 14-04-2024
Кто бы мычало.. У них за меньшие провинности камнями забивают. И это считается- легко отделался.