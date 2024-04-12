Глава МИД Таджикистана призвал не пытать обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Политик призвал соблюдать нормы международного права

12 апреля 2024, 22:32, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

В Таджикистане считают недопустимым применение пыток к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле" и распространение кадров с жестким задержанием. Как сообщает News.ru, об этом заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

Политик призвал соблюдать нормы международного права. Он подчеркнул, что демонстрация кадров задержания предполагаемых исполнителей теракта с применением пыток недопустима.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что при расследовании террористической атаки нельзя провоцировать формирование атмосферы ненависти в информационном пространстве стран СНГ. Вместе с тем Мухриддин добавил, что преступники должны понести наказание в соответствии с законами.