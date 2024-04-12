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Глава МИД Таджикистана призвал не пытать обвиняемых в теракте в "Крокусе"

Политик призвал соблюдать нормы международного права

12 апреля 2024, 22:32, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru
"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

В Таджикистане считают недопустимым применение пыток к подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле" и распространение кадров с жестким задержанием. Как сообщает News.ru, об этом заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин.

Политик призвал соблюдать нормы международного права. Он подчеркнул, что демонстрация кадров задержания предполагаемых исполнителей теракта с применением пыток недопустима.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что при расследовании террористической атаки нельзя провоцировать формирование атмосферы ненависти в информационном пространстве стран СНГ. Вместе с тем Мухриддин добавил, что преступники должны понести наказание в соответствии с законами.

Происшествия
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Комментарии 10

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Гость

23:38:08 12-04-2024

Вот это задержка зажигания

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Гость

05:24:51 13-04-2024

Наши главы говорят об одном и том же. Только по своему выражаются.

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Гость

06:17:17 13-04-2024

А не убивать русских он своих земляков не призывал?

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Гость.

06:36:06 13-04-2024

Да, конечно, убийц безоружных обыкновенных людей мы должны холить и лелеять? Совсем у покровителей убийц крыша поехала,похоже.

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Гость

07:28:02 13-04-2024

- "Политик призвал соблюдать нормы международного права." ====== У нас особый путь.

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гость

09:17:39 13-04-2024

Что бы им жить на киче всю жизнь с включённым паяльником в "попе".

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Гость

10:11:46 13-04-2024

К тому, кто грубо не соблюдала нормы права, можно не соблюдать нормы права.

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Гость

11:21:52 13-04-2024

Киргизы стреляли холостыми, реально убивали другие.

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Гость

15:11:47 13-04-2024

Гость (11:21:52 13-04-2024) Киргизы стреляли холостыми, реально убивали другие.... Как насчет версии с таджиками?

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Гость

10:37:12 14-04-2024

Кто бы мычало.. У них за меньшие провинности камнями забивают. И это считается- легко отделался.

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