Глава МИД Украины не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось

Он призвал аналитиков быть более осторожными в прогнозах

20 августа 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось. Как сообщает ТАСС, он призвал аналитиков быть более осторожными в прогнозах.

В интервью газете Bild он заявил, что Киев спокойно относится к высказываниям о провале наступления.

"С точки зрения неназванных чиновников, генералов и аналитиков, Украина в феврале 2022 года должна была прекратить свое существование в течение от трех до десяти дней", — напомнил он, отметив, что с тех пор "скептики" стали "оптимистичнее".

Он отметил, что Украина нуждается в долгосрочных возможностях, с тем чтобы добиться больше результатов в краткосрочной перспективе.