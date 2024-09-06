Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России

Будапешт предпочитает дипломатическое решение конфликта вместо военного

06 сентября 2024, 23:25, ИА Амител

Флаг Венгрии / Фото: unsplash.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против использования западного оружия для ударов Вооруженных сил Украины вглубь РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается Украины, Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией", – заявил он.

Он добавил, что Будапешт предпочитает дипломатическое решение конфликта вместо военного и остается единственной страной Евросоюза, которая не поставляла и не собирается поставлять оружие Киеву.

Напомним, что ранее с призывом отказаться от ограничений на атаки вглубь России выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Тем не менее ни главы минобороны, ни министры иностранных дел стран союза не смогли прийти к единому решению по этому вопросу.