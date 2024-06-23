Глава МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером
Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком
23 июня 2024, 17:00, ИА Амител
Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером. Об этом заявил после визита президента России Владимира Путина министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, чьи слова приводит Voice of Vietnam.
"Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считает США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства", – отметили в публикации.
Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, говорится в материале.
Стороны обсудили роль Вьетнама в многосторонних и региональных форумах, развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в сфере инвестиций и экономики.
18:03:53 23-06-2024
Многовекторые. Хотят преференции с обоих сторон получать.
10:00:28 24-06-2024
Гость (18:03:53 23-06-2024) Многовекторые. Хотят преференции с обоих сторон получать.... почему нет?
18:10:18 23-06-2024
Что Вьетнаму взять с России, которая все берет в Китае?
18:27:36 23-06-2024
кто бабки дает, тот и стратегический партнер. За идею мировой революции никто дружить не будет. Увы
18:32:28 23-06-2024
Восток- дело тонкое. И надется на восток - так себе замысел. Кроме КНДР, которым терять уже нечего
19:56:50 23-06-2024
Советский Союз очень много сделал для этой страны...
20:46:24 23-06-2024
Евгений... (19:56:50 23-06-2024) Советский Союз очень много сделал для этой страны... ...
И США очень много сделали для этой страны в своё время..
10:42:27 24-06-2024
Гость (20:46:24 23-06-2024) И США очень много сделали для этой страны в своё время..... агент orange?
20:53:16 23-06-2024
Евгений... (19:56:50 23-06-2024) Советский Союз очень много сделал для этой страны... ... В составе СССР были и Украина и Россия
20:19:56 23-06-2024
Видимо, вьетнамцы забыли, как пиндосы их напалмом "поливали". Посмотрели бы пиндосовский фильм " Апокалипсис сегодня". Может, вспомнили бы.С другой стороны из двух капиталистических государств США и РФ, коммунистический Вьетнам выбирает более богатого.Надеются, что пиндосы даст Вьетнаму кредиты, безвозвратные, как при СССР.Только вряд ли пиндосы пойдут на бесплатную раздачу своих денег.
07:10:49 24-06-2024
Гость (20:19:56 23-06-2024) Видимо, вьетнамцы забыли, как пиндосы их напалмом "поливали"... Кто старое помянет, тому глаз вон!
07:47:31 24-06-2024
Гость (07:10:49 24-06-2024) Кто старое помянет, тому глаз вон!... Хороший сарказм у Вас! И к месту!
10:16:02 24-06-2024
Гость (07:47:31 24-06-2024) Хороший сарказм у Вас! И к месту!... ...а давайте всем земным шаром ударимся в инфантилизм и все обидки начиная с каменного века всем припомним и премочим друг друга, как вам идея? Все кого то когда то обижали, безвинных и святых нет! Что теперь сидеть хныкать и вести счет, кто кого больше всех обидел или чего хотите то, не пойму?
09:54:08 24-06-2024
Гость (07:10:49 24-06-2024) Кто старое помянет, тому глаз вон!... а кто забудет прошлое - тому два
10:15:05 24-06-2024
Гость (20:19:56 23-06-2024) Видимо, вьетнамцы забыли, как пиндосы их напалмом "поливали"... К сожалению забыли. Когда бывал во Вьетнаме, общался там со многими. Старшее поколение помнит Союз и очень хорошо относится к России и русским, а вот молодняк уже ничего не помнит, они за доллары готовы на что угодно и это очень печально. Спрашивал молодого парня- студента - как так, американцы убивали твой народ, травили, сжигали, а ты сейчас готов идти на все чтобы только тебе кинули подачку с их барского стола, но бесполезно, у него в глазах только бабки и желание свалить из своей страны в те же штаты. И он слышать не хочет что он там будет второсортным человеком, мозги загажены капитально.
21:52:18 23-06-2024
Забыли болезные, как американцы траили их химикатами...
06:48:14 24-06-2024
Ну пусть теперь вьетнамцы в штатовских универах на бюджет и поступают.