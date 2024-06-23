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Глава МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером

Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком

23 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером. Об этом заявил после визита президента России Владимира Путина министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, чьи слова приводит Voice of Vietnam.

"Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считает США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства", – отметили в публикации.

Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, говорится в материале.

Стороны обсудили роль Вьетнама в многосторонних и региональных форумах, развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в сфере инвестиций и экономики.

Политика

Комментарии 17

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Гость

18:03:53 23-06-2024

Многовекторые. Хотят преференции с обоих сторон получать.

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Гость

10:00:28 24-06-2024

Гость (18:03:53 23-06-2024) Многовекторые. Хотят преференции с обоих сторон получать.... почему нет?

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Гость

18:10:18 23-06-2024

Что Вьетнаму взять с России, которая все берет в Китае?

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Гость

18:27:36 23-06-2024

кто бабки дает, тот и стратегический партнер. За идею мировой революции никто дружить не будет. Увы

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Пузырек

18:32:28 23-06-2024

Восток- дело тонкое. И надется на восток - так себе замысел. Кроме КНДР, которым терять уже нечего

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Евгений...

19:56:50 23-06-2024

Советский Союз очень много сделал для этой страны...

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Гость

20:46:24 23-06-2024

Евгений... (19:56:50 23-06-2024) Советский Союз очень много сделал для этой страны... ...
И США очень много сделали для этой страны в своё время..

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Гость

10:42:27 24-06-2024

Гость (20:46:24 23-06-2024) И США очень много сделали для этой страны в своё время..... агент orange?

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Гость

20:53:16 23-06-2024

Евгений... (19:56:50 23-06-2024) Советский Союз очень много сделал для этой страны... ... В составе СССР были и Украина и Россия

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Гость

20:19:56 23-06-2024

Видимо, вьетнамцы забыли, как пиндосы их напалмом "поливали". Посмотрели бы пиндосовский фильм " Апокалипсис сегодня". Может, вспомнили бы.С другой стороны из двух капиталистических государств США и РФ, коммунистический Вьетнам выбирает более богатого.Надеются, что пиндосы даст Вьетнаму кредиты, безвозвратные, как при СССР.Только вряд ли пиндосы пойдут на бесплатную раздачу своих денег.

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Гость

07:10:49 24-06-2024

Гость (20:19:56 23-06-2024) Видимо, вьетнамцы забыли, как пиндосы их напалмом "поливали"... Кто старое помянет, тому глаз вон!

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Гость

07:47:31 24-06-2024

Гость (07:10:49 24-06-2024) Кто старое помянет, тому глаз вон!... Хороший сарказм у Вас! И к месту!

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Гость

10:16:02 24-06-2024

Гость (07:47:31 24-06-2024) Хороший сарказм у Вас! И к месту!... ...а давайте всем земным шаром ударимся в инфантилизм и все обидки начиная с каменного века всем припомним и премочим друг друга, как вам идея? Все кого то когда то обижали, безвинных и святых нет! Что теперь сидеть хныкать и вести счет, кто кого больше всех обидел или чего хотите то, не пойму?

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Гость

09:54:08 24-06-2024

Гость (07:10:49 24-06-2024) Кто старое помянет, тому глаз вон!... а кто забудет прошлое - тому два

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Гость

10:15:05 24-06-2024

Гость (20:19:56 23-06-2024) Видимо, вьетнамцы забыли, как пиндосы их напалмом "поливали"... К сожалению забыли. Когда бывал во Вьетнаме, общался там со многими. Старшее поколение помнит Союз и очень хорошо относится к России и русским, а вот молодняк уже ничего не помнит, они за доллары готовы на что угодно и это очень печально. Спрашивал молодого парня- студента - как так, американцы убивали твой народ, травили, сжигали, а ты сейчас готов идти на все чтобы только тебе кинули подачку с их барского стола, но бесполезно, у него в глазах только бабки и желание свалить из своей страны в те же штаты. И он слышать не хочет что он там будет второсортным человеком, мозги загажены капитально.

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Гость

21:52:18 23-06-2024

Забыли болезные, как американцы траили их химикатами...

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Гость

06:48:14 24-06-2024

Ну пусть теперь вьетнамцы в штатовских универах на бюджет и поступают.

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