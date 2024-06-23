Глава МИД Вьетнама после визита Путина назвал США стратегическим партнером

Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком

23 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером. Об этом заявил после визита президента России Владимира Путина министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон, чьи слова приводит Voice of Vietnam.

"Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считает США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства", – отметили в публикации.

Накануне глава МИД Вьетнама встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, говорится в материале.

Стороны обсудили роль Вьетнама в многосторонних и региональных форумах, развитие двусторонних отношений, а также сотрудничество в сфере инвестиций и экономики.