Глава Минэкономразвития Решетников оценил ситуацию с курсом рубля

Он отметил, что сейчас положение дел носит гораздо более сложный характер, чем просто "вернуть продажу валютной выручки и не вернуть"

25 сентября 2023, 16:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время заседания комитета Совфеда по экономической политике.

Он отметил, что сейчас ситуация носит гораздо более сложный характер, чем просто "вернуть продажу валютной выручки и не вернуть". Просто ввести меру "мало будет", поскольку потребуется предписывать указывать возврат валюты именно в Россию.

"Тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли?" – сказал Решетников.Министр подчеркнул, что за последние полгода 85% валютной выручки возвращается в страну и продается на рынке. При этом 35% возвращается в рублях, однако откуда берутся такие "офшорные рубли", неизвестно.

По мнению главы ведомства, у экономических властей сейчас нет полных данных о движении рубля за границей, из-за чего для начала в стране нужно ввести мониторинг рублевых перетоков.