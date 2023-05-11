Глава Минюста: в России придется решать вопрос с запретом госидеологии в Конституции
Сейчас ч. 2 ст. 13 Конституции РФ признаёт идеологическое разнообразие
11 мая 2023, 21:25, ИА Амител
Глава Минюста России Константин Чуйченко признаёт, что необходимо решить вопрос с положением Конституции России, который запрещает государственную идеологию. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе Петербургского международного юридического форума.
"Конечно, нам придётся решить вопрос со статьёй Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии", – подчеркнул Чуйченко.
Он напомнил, что ч. 2 ст. 13 Конституции РФ (в ней признаётся идеологическое разнообразие) пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, которая говорила о том, что ядром политической системы является Компартия СССР.
00:50:04 12-05-2023
Все идёт к сталинской конституции 37 года
07:32:04 12-05-2023
Дмитрий (00:50:04 12-05-2023) Все идёт к сталинской конституции 37 года... Правильный путь.
07:56:44 12-05-2023
Дмитрий (00:50:04 12-05-2023) Все идёт к сталинской конституции 37 года... Да нет, все идет к карликовой конституции, где провозгласят ядром политической системы олигархов, а на народ плевать с колокольни, и в каждый двор натыкают церквей вместо школ и больниц.
16:08:07 12-05-2023
Гость (07:56:44 12-05-2023) Да нет, все идет к карликовой конституции, где провозгласят ... Пока так (
11:22:21 12-05-2023
Дмитрий (00:50:04 12-05-2023) Все идёт к сталинской конституции 37 года... Ты ее хоть читал, Сталинскую Конституцию? Она намного демократичнее чем у самых "демократических" государств.
16:04:40 12-05-2023
Гость (11:22:21 12-05-2023) Ты ее хоть читал, Сталинскую Конституцию? Она намного демокр... Вот именно!!!А Ваш визави зависает на либеральных пропагандистских сайтах.В полной уверенности что на них,"свободных", пропаганды нет никакой )
08:01:15 12-05-2023
В СССР было много хорошего, но были и косяки. Тут надо осторожно. Для того, чтобы во время войны не поддерживали врага, должны быть необходимые правовые нормы, но надо отличать право от идеологии. Навязывать идеологию опасно, так можно навязывать другие религиозные или нетрадиционные ценности. Тут надо осторожно
09:31:32 12-05-2023
Необходимо еще 100500 поправок в Конституцию РФ?? Да легко..
12:57:02 12-05-2023
Быть голо..дым патриотом почётно. Ты работай дурачок, мы дадим тебе значок! Примерно такая идеология будет.