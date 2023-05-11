Глава Минюста: в России придется решать вопрос с запретом госидеологии в Конституции

Сейчас ч. 2 ст. 13 Конституции РФ признаёт идеологическое разнообразие

11 мая 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Минюста России Константин Чуйченко признаёт, что необходимо решить вопрос с положением Конституции России, который запрещает государственную идеологию. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе Петербургского международного юридического форума.

"Конечно, нам придётся решить вопрос со статьёй Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии", – подчеркнул Чуйченко.

Он напомнил, что ч. 2 ст. 13 Конституции РФ (в ней признаётся идеологическое разнообразие) пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, которая говорила о том, что ядром политической системы является Компартия СССР.