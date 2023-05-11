НОВОСТИОбщество

Глава Минюста: в России придется решать вопрос с запретом госидеологии в Конституции

Сейчас ч. 2 ст. 13 Конституции РФ признаёт идеологическое разнообразие

11 мая 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Минюста России Константин Чуйченко признаёт, что необходимо решить вопрос с положением Конституции России, который запрещает государственную идеологию. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе Петербургского международного юридического форума. 

"Конечно, нам придётся решить вопрос со статьёй Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии", – подчеркнул Чуйченко.

Он напомнил, что ч. 2 ст. 13 Конституции РФ (в ней признаётся идеологическое разнообразие) пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, которая говорила о том, что ядром политической системы является Компартия СССР.

Комментарии 9

Avatar Picture
Дмитрий

00:50:04 12-05-2023

Все идёт к сталинской конституции 37 года

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:04 12-05-2023

Дмитрий (00:50:04 12-05-2023) Все идёт к сталинской конституции 37 года... Правильный путь.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:56:44 12-05-2023

Дмитрий (00:50:04 12-05-2023) Все идёт к сталинской конституции 37 года... Да нет, все идет к карликовой конституции, где провозгласят ядром политической системы олигархов, а на народ плевать с колокольни, и в каждый двор натыкают церквей вместо школ и больниц.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:07 12-05-2023

Гость (07:56:44 12-05-2023) Да нет, все идет к карликовой конституции, где провозгласят ... Пока так (

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:21 12-05-2023

Дмитрий (00:50:04 12-05-2023) Все идёт к сталинской конституции 37 года... Ты ее хоть читал, Сталинскую Конституцию? Она намного демократичнее чем у самых "демократических" государств.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:40 12-05-2023

Гость (11:22:21 12-05-2023) Ты ее хоть читал, Сталинскую Конституцию? Она намного демокр... Вот именно!!!А Ваш визави зависает на либеральных пропагандистских сайтах.В полной уверенности что на них,"свободных", пропаганды нет никакой )

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:15 12-05-2023

В СССР было много хорошего, но были и косяки. Тут надо осторожно. Для того, чтобы во время войны не поддерживали врага, должны быть необходимые правовые нормы, но надо отличать право от идеологии. Навязывать идеологию опасно, так можно навязывать другие религиозные или нетрадиционные ценности. Тут надо осторожно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:31:32 12-05-2023

Необходимо еще 100500 поправок в Конституцию РФ?? Да легко..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:02 12-05-2023

Быть голо..дым патриотом почётно. Ты работай дурачок, мы дадим тебе значок! Примерно такая идеология будет.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров