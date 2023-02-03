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Глава МВД Турции обвинил США в управлении Европой

По словам дипломата, "каждый американский посол задаётся вопросом" как он может навредить Турции

03 февраля 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу обвинил США в управлении Европой. Как сообщает ТАСС, он призвал не пытаться взбудоражить республику своими действиями.

По словам чиновника, "каждый американский посол задаётся вопросом" как он может навредить Турции, и это было одним из главных несчастий Анкары долгие годы. В Европе они делают "то же самое". 

Напомним, что ранее ряд стран Запада закрыли свои посольства в Турции из-за "угроз безопасности". Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил некоторые западные государства в невыполнении союзнических обязательств, главы дипломатических миссий были вызваны в ведомство. 

Комментарии 1

  • Эдрган хочет я Сам а они против
    03 февраля, Гость   Ответить
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