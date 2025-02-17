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Глава Мюнхенской конференции не сдержал слез на закрытии форума

Кристоф Хойсген прервал выступление и спустился в зал, аплодирующий стоя

17 февраля 2025, 11:05, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Angelo Abear
Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Angelo Abear

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прервал речь из-за подступивших слез на закрытии форума 16 февраля. Об этом сообщают "Известия".

Дипломат отметил разрозненность ценностей стран НАТО. По его словам, она стала очевидна после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса 14 февраля.

"Эта конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента Вэнса в пятницу мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая", – подчеркнул Хойсген.

Он поблагодарил европейских политиков, отреагировавших на заявления Вэнса и "подтвердивших ценности и принципы, которые они защищают", после чего прервал свою речь.

У Хойсгена сорвался голос, и дипломат спустился в зал, аплодирующий ему стоя, сообщает РБК.

На выступлении 14 февраля Вэнс раскритиковал политику Евросоюза. Он заявил, что США больше обеспокоены не угрозой Европе со стороны России и Китая, а отступлением Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Американский вице-президент осудил Европу за подавление свободы слова и отсутствие демократии.

Политика

Комментарии 11

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Гость

11:09:20 17-02-2025

Какой эмоциональный мальчик. Наверное мечта о великой Германии опять отдалилась

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Гость

11:25:05 17-02-2025

Гость (11:09:20 17-02-2025) Какой эмоциональный мальчик. Наверное мечта о великой Герман... У него дед на войне погиб

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Гость

12:45:27 17-02-2025

Гость (11:25:05 17-02-2025) У него дед на войне погиб ... Тоже с русскими воевал?

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Musik

11:25:42 17-02-2025

Гость (11:09:20 17-02-2025) Какой эмоциональный мальчик. Наверное мечта о великой Герман... это только жалкое начало.
крис, запасайся вазелином!

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Гость

12:09:29 17-02-2025

Musik (11:25:42 17-02-2025) это только жалкое начало.крис, запасайся вазелином!... А мы запасемся попкорном

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Musik

13:15:21 17-02-2025

Гость (12:09:29 17-02-2025) А мы запасемся попкорном... орешками и маслятами.

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Гость

16:50:19 17-02-2025

Musik (11:25:42 17-02-2025) это только жалкое начало.крис, запасайся вазелином!...
Вот и Мусик начал делиться богатым опытом...

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Гость

12:05:53 17-02-2025

Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка

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Гость

12:44:23 17-02-2025

Хорошая новость

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Гость

12:52:03 17-02-2025

В США консерваторы победили на выборах либерастов. но в Европе либерасты у власти сидят крепко и могут пойти по принципу, сгорел сарай, гори и хата, и влезть в войну

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Гость

20:53:59 17-02-2025

Гость (12:52:03 17-02-2025) В США консерваторы победили на выборах либерастов. но в Евро... там какие-то субтильные идиоты, способные только на демагогию

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