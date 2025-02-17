Глава Мюнхенской конференции не сдержал слез на закрытии форума
Кристоф Хойсген прервал выступление и спустился в зал, аплодирующий стоя
17 февраля 2025, 11:05, ИА Амител
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прервал речь из-за подступивших слез на закрытии форума 16 февраля. Об этом сообщают "Известия".
Дипломат отметил разрозненность ценностей стран НАТО. По его словам, она стала очевидна после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса 14 февраля.
"Эта конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента Вэнса в пятницу мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая", – подчеркнул Хойсген.
Он поблагодарил европейских политиков, отреагировавших на заявления Вэнса и "подтвердивших ценности и принципы, которые они защищают", после чего прервал свою речь.
У Хойсгена сорвался голос, и дипломат спустился в зал, аплодирующий ему стоя, сообщает РБК.
На выступлении 14 февраля Вэнс раскритиковал политику Евросоюза. Он заявил, что США больше обеспокоены не угрозой Европе со стороны России и Китая, а отступлением Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Американский вице-президент осудил Европу за подавление свободы слова и отсутствие демократии.
11:09:20 17-02-2025
Какой эмоциональный мальчик. Наверное мечта о великой Германии опять отдалилась
11:25:05 17-02-2025
Гость (11:09:20 17-02-2025) Какой эмоциональный мальчик. Наверное мечта о великой Герман... У него дед на войне погиб
12:45:27 17-02-2025
Гость (11:25:05 17-02-2025) У него дед на войне погиб ... Тоже с русскими воевал?
11:25:42 17-02-2025
Гость (11:09:20 17-02-2025) Какой эмоциональный мальчик. Наверное мечта о великой Герман... это только жалкое начало.
крис, запасайся вазелином!
12:09:29 17-02-2025
Musik (11:25:42 17-02-2025) это только жалкое начало.крис, запасайся вазелином!... А мы запасемся попкорном
13:15:21 17-02-2025
Гость (12:09:29 17-02-2025) А мы запасемся попкорном... орешками и маслятами.
16:50:19 17-02-2025
Musik (11:25:42 17-02-2025) это только жалкое начало.крис, запасайся вазелином!...
Вот и Мусик начал делиться богатым опытом...
12:05:53 17-02-2025
Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка
12:44:23 17-02-2025
Хорошая новость
12:52:03 17-02-2025
В США консерваторы победили на выборах либерастов. но в Европе либерасты у власти сидят крепко и могут пойти по принципу, сгорел сарай, гори и хата, и влезть в войну
20:53:59 17-02-2025
Гость (12:52:03 17-02-2025) В США консерваторы победили на выборах либерастов. но в Евро... там какие-то субтильные идиоты, способные только на демагогию