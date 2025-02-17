Глава Мюнхенской конференции не сдержал слез на закрытии форума

Кристоф Хойсген прервал выступление и спустился в зал, аплодирующий стоя

17 февраля 2025, 11:05, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Angelo Abear

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прервал речь из-за подступивших слез на закрытии форума 16 февраля. Об этом сообщают "Известия".

Дипломат отметил разрозненность ценностей стран НАТО. По его словам, она стала очевидна после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса 14 февраля.

"Эта конференция начиналась как трансатлантическая. После выступления вице-президента Вэнса в пятницу мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая", – подчеркнул Хойсген.

Он поблагодарил европейских политиков, отреагировавших на заявления Вэнса и "подтвердивших ценности и принципы, которые они защищают", после чего прервал свою речь.

У Хойсгена сорвался голос, и дипломат спустился в зал, аплодирующий ему стоя, сообщает РБК.

На выступлении 14 февраля Вэнс раскритиковал политику Евросоюза. Он заявил, что США больше обеспокоены не угрозой Европе со стороны России и Китая, а отступлением Европы от некоторых ее важнейших ценностей. Американский вице-президент осудил Европу за подавление свободы слова и отсутствие демократии.