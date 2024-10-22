Глава "Очаково" заявил о дискредитации кваса

Все из-за идеи признать напиток сахаросодержащим

22 октября 2024, 18:26, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1144061

В письме, направленном на имя министра финансов Антона Силуанова, президент компании "Очаково" Алексей Кочетов выразил свою обеспокоенность по поводу инициативы Министерства финансов России признать квас сахаросодержащим напитком и обязать его производителей уплачивать акциз, пишет РБК.

Кочетов считает, что такая мера может привести к изменению рецептуры и использованию химических заменителей сахара, что, в свою очередь, негативно скажется на инвестиционных планах бизнеса. Он также выразил опасения, что такое резкое изменение в налогообложении может привести к замедлению роста и пересмотру моделей развития.

Кочетов также выразил мнение, что такая политика может привести к возвращению граждан к употреблению вредных иностранных газированных напитков, как это было в 1990-е годы. Он подчеркнул, что здоровье нации находится под угрозой, и призвал Силуанова пересмотреть поправки в Налоговый кодекс.

Акциз на сахаросодержащие напитки вступил в силу летом 2023 года. Согласно новым правилам, производители должны уплачивать акциз в размере семи рублей за литр, если в составе продукта есть сахар, сироп с сахаром или мед, а количество углеводов в их пищевой ценности превышает 5 граммов на 100 миллилитров.

Однако из-за того, что производители начали занижать количество сахара, в сентябре комитет по бюджету и налогам внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые ужесточили критерии в 2,5 раза – теперь количество сахара должно быть не менее 2 граммов на 100 миллилитров.