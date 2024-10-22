Глава "Очаково" заявил о дискредитации кваса
Все из-за идеи признать напиток сахаросодержащим
22 октября 2024, 18:26, ИА Амител
В письме, направленном на имя министра финансов Антона Силуанова, президент компании "Очаково" Алексей Кочетов выразил свою обеспокоенность по поводу инициативы Министерства финансов России признать квас сахаросодержащим напитком и обязать его производителей уплачивать акциз, пишет РБК.
Кочетов считает, что такая мера может привести к изменению рецептуры и использованию химических заменителей сахара, что, в свою очередь, негативно скажется на инвестиционных планах бизнеса. Он также выразил опасения, что такое резкое изменение в налогообложении может привести к замедлению роста и пересмотру моделей развития.
Кочетов также выразил мнение, что такая политика может привести к возвращению граждан к употреблению вредных иностранных газированных напитков, как это было в 1990-е годы. Он подчеркнул, что здоровье нации находится под угрозой, и призвал Силуанова пересмотреть поправки в Налоговый кодекс.
Акциз на сахаросодержащие напитки вступил в силу летом 2023 года. Согласно новым правилам, производители должны уплачивать акциз в размере семи рублей за литр, если в составе продукта есть сахар, сироп с сахаром или мед, а количество углеводов в их пищевой ценности превышает 5 граммов на 100 миллилитров.
Однако из-за того, что производители начали занижать количество сахара, в сентябре комитет по бюджету и налогам внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые ужесточили критерии в 2,5 раза – теперь количество сахара должно быть не менее 2 граммов на 100 миллилитров.
19:16:59 22-10-2024
Проблема выеденного яйца не стоит а так раздуют от безделья что ли или содрать побольше....
21:10:26 22-10-2024
С сахарозаменителями будет не квас, а г... Ас сахаром будет стоить до и больше.
06:24:48 23-10-2024
Правильно (21:10:26 22-10-2024) С сахарозаменителями будет не квас, а г... Ас сахаром будет ... Будем сами дома делать, чем собственно уже сейчас занимаемся. Чуть геморно, но очень вкусно.
09:31:20 23-10-2024
Гость (06:24:48 23-10-2024) Будем сами дома делать, чем собственно уже сейчас занимаемся... и с хорошими градусами!
11:11:30 23-10-2024
Сахар там переброженный и калориев в квасе мало, даже не в домашнем