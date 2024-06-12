Глава парламента Крыма Константинов сообщил о национализации активов Джамалы

Также имущество изъяли у экс-премьера Украины Яценюка

12 июня 2024, 16:54, ИА Амител

Ключи от дома / Фото: unsplash.com

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы (Сусаны Джамаладиновой) и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

У экс-премьера изъяли учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. У Джамалы национализировали движимое и недвижимое имущество, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште – они были оформлены на родственников.

По словам Константинова, всего национализации подлежат 110 объектов Джамаладиновой и Яценюка. Речь идет об имуществе на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе.