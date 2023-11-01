Глава Пентагона допустил победу России над Украиной
По мнению Ллойда Остина, это произойдет, если Запад перестанет поддерживать Киев
01 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россия победит в конфликте на Украине, если США прекратят помогать Киеву, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, российское руководство "чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "вскоре одержит верх".
"Если мы не будем поддерживать Украину, тогда Путин победит", – цитирует его ТАСС.
Также генерал отметил, что поддержка Украины и Израиля является "инвестицией США в оборону и промышленную базу".
Отметим, что Россия неоднократно выступала с критикой западной помощи Украине, в том числе заявляя, что это не повлияет на ход событий, а цели спецоперации будут достигнуты.
13:02:43 01-11-2023
Ну прямо илей на душу.
13:10:02 01-11-2023
Гость (13:02:43 01-11-2023) Ну прямо илей на душу.... Елей
13:16:53 01-11-2023
Гость (13:10:02 01-11-2023) Елей... Ну пусть будет елей, церковники в этом, доки.
13:14:59 01-11-2023
Глубинарии, я не вижу ваших рук! Если барин похвалил, значит всё делаем правильно. Так?
13:38:26 01-11-2023
Гость (13:14:59 01-11-2023) Глубинарии, я не вижу ваших рук! Если барин похвалил, значит... Какой то набор букв, кто кого похвалил?
13:36:50 01-11-2023
если Запад перестанет поддерживать Киев --- да ну поди не перестанет
13:42:23 01-11-2023
Тогда Зеленский убежит. Или его посадят. Или убежит, а там его посадят
15:19:03 01-11-2023
Гость (13:42:23 01-11-2023) Тогда Зеленский убежит. Или его посадят. Или убежит, а там е... он должен был убежать ещё 24.02.22. что-то не разбежался...
07:49:04 02-11-2023
Гость (15:19:03 01-11-2023) он должен был убежать ещё 24.02.22. что-то не разбежался...... Не разрешили. Если будет как Остин сказал, ему деваться будет не куда
14:01:41 01-11-2023
Хоть перестанет, хоть нарастит, победа все едино будет за Россией.
15:02:46 01-11-2023
Наша Победа просто вопрос времени. Каждый, кто сейчас на СВО-ГЕРОЙ!!! Сил Вам, наши защитники!!!
17:53:59 01-11-2023
Россия и так победит, это даже не обсуждается, только может быть времени на это уйдет побольше при активной поддержке украины со стороны пендосов.