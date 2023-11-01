Глава Пентагона допустил победу России над Украиной

По мнению Ллойда Остина, это произойдет, если Запад перестанет поддерживать Киев

01 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия победит в конфликте на Украине, если США прекратят помогать Киеву, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, российское руководство "чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "вскоре одержит верх".

"Если мы не будем поддерживать Украину, тогда Путин победит", – цитирует его ТАСС.

Также генерал отметил, что поддержка Украины и Израиля является "инвестицией США в оборону и промышленную базу".

Отметим, что Россия неоднократно выступала с критикой западной помощи Украине, в том числе заявляя, что это не повлияет на ход событий, а цели спецоперации будут достигнуты.