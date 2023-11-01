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Глава Пентагона допустил победу России над Украиной

По мнению Ллойда Остина, это произойдет, если Запад перестанет поддерживать Киев

01 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия победит в конфликте на Украине, если США прекратят помогать Киеву, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, российское руководство "чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины" и Москва "вскоре одержит верх".

"Если мы не будем поддерживать Украину, тогда Путин победит", – цитирует его ТАСС.

Также генерал отметил, что поддержка Украины и Израиля является "инвестицией США в оборону и промышленную базу".

Отметим, что Россия неоднократно выступала с критикой западной помощи Украине, в том числе заявляя, что это не повлияет на ход событий, а цели спецоперации будут достигнуты.

СВО Политика

Комментарии 12

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Гость

13:02:43 01-11-2023

Ну прямо илей на душу.

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Гость

13:10:02 01-11-2023

Гость (13:02:43 01-11-2023) Ну прямо илей на душу.... Елей

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Гость

13:16:53 01-11-2023

Гость (13:10:02 01-11-2023) Елей... Ну пусть будет елей, церковники в этом, доки.

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Гость

13:14:59 01-11-2023

Глубинарии, я не вижу ваших рук! Если барин похвалил, значит всё делаем правильно. Так?

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Гость

13:38:26 01-11-2023

Гость (13:14:59 01-11-2023) Глубинарии, я не вижу ваших рук! Если барин похвалил, значит... Какой то набор букв, кто кого похвалил?

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Гость

13:36:50 01-11-2023

если Запад перестанет поддерживать Киев --- да ну поди не перестанет

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Гость

13:42:23 01-11-2023

Тогда Зеленский убежит. Или его посадят. Или убежит, а там его посадят

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Гость

15:19:03 01-11-2023

Гость (13:42:23 01-11-2023) Тогда Зеленский убежит. Или его посадят. Или убежит, а там е... он должен был убежать ещё 24.02.22. что-то не разбежался...

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Гость

07:49:04 02-11-2023

Гость (15:19:03 01-11-2023) он должен был убежать ещё 24.02.22. что-то не разбежался...... Не разрешили. Если будет как Остин сказал, ему деваться будет не куда

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Гость

14:01:41 01-11-2023

Хоть перестанет, хоть нарастит, победа все едино будет за Россией.

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горожанка

15:02:46 01-11-2023

Наша Победа просто вопрос времени. Каждый, кто сейчас на СВО-ГЕРОЙ!!! Сил Вам, наши защитники!!!

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Гость

17:53:59 01-11-2023

Россия и так победит, это даже не обсуждается, только может быть времени на это уйдет побольше при активной поддержке украины со стороны пендосов.

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