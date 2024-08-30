Глава первого на Алтае округа рассказал о преимуществах и недостатках формата

Он выступил перед краевыми депутатами на сессии

30 августа 2024, 14:55, ИА Амител

Александр Пластеев / Фото: пресс-служба АКЗС

Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев рассказал, как изменился процесс управления территорией после первой в истории региона смены формата местного самоуправления. В четверг, 29 августа, он выступил на сессии Алтайского краевого Заксобрания.

Пластеев обозначил три преимущества.

"Система управления стала единой, и сегодня у населения нет вопросов, куда обращаться – в сельское поселение или к районной власти, для того чтобы решать вопросы. Еще один плюс – единый бюджет. Вопросы, которые требуют больших финансовых вливаний, решаются более оперативно. Третье – единая инфраструктура. Мы создали два муниципальных предприятия, которые занимаются коммунальным хозяйством и благоустройством", – сказал глава округа.

Впрочем, недостатки тоже есть. Руководитель округа теперь имеет больше ответственности. А еще Залесово стало получать меньше субвенций на работу военно-учетных столов.

В целом, по словам спикера АКЗС Александра Романенко, власти территории сохранили управляемость и связь с населением.

"В каждом поселении Залесовского округа остались специалисты, они работают в системе администрации и непосредственно занимаются исполнением вопросов", – сказал Романенко.

И подчеркнул: важно, что теперь все финансы сосредоточены в одних руках, что позволяет принимать глобальные решения, сначала сделать что-то в одном поселении, завтра – в другом.

Но главное, чтобы при создании округа учитывали особенности территории и позицию местного населения.

"Есть районы компактные (в Змеиногорском всего семь поселений), где переход на округ оправдан. А есть районы крупные – Первомайский, Павловский, Локтевский, там пока и не нужно такие решения принимать, поскольку и в самом районе есть большие муниципалитеты", – сказал Александр Романенко.

Александр Романенко / Фото: пресс-служба АКЗС

Напомним, Залесовский район первым в Алтайском крае получил статус муниципального округа. В него входят девять сельсоветов. Такое решение депутаты АКЗС по предложению самого района (и при согласии жителей) приняли в начале 2021 года. Да и сама форма организации местного самоуправления появилась в России только в 2019 году. В округ объединяют несколько населенных пунктов, имеющих общую территорию и не являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Это позволяет аккумулировать ресурсы местного бюджета для включения в краевые и федеральные программы, сократить административные расходы.

Следом такой статус получили Славгородский, Суетский и Чарышский районы. А с 1 января 2025 года округом станет еще и Змеиногорский район.