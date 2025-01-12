Глава РАО поддержала ввод интегральной оценки в школах
Так оценить знания выйдет комплексно
12 января 2025, 17:00, ИА Амител
Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила в интервью ТАСС, что предложение о введении интегральной оценки в школах является разумным. Она отметила, что ЕГЭ не может быть единственным итогом обучения, поскольку нужно учитывать все достижения и способности ребенка комплексно.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников интегральную оценку, которая будет учитывать знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, которая была получена учеником в учебной четверти или полугодии во время изучения соответствующего предмета. Глава СПЧ считает, что такая оценка должна учитываться при поступлении в вузы вместе с результатами ЕГЭ.
"Итог обучения в школе – это результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе", – заявила Васильева, поддержав идею.
Глава РАО подчеркнула, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход, для чего общество должно больше доверять школе и учителям, которые оценивают успехи детей.
20:23:07 12-01-2025
Средняя арифметическая или средняя гармоническая!?
Они эти предлагатели то хоть сами в школе на какую среднюю оценку отучились!?
21:11:51 12-01-2025
чушь полная. В рамках школы нельзя объективно оценить выпускника. Дети учителей и администрации школы, как правило, имеют по успеваемости на один-два балла выше остальных учеников
21:36:52 12-01-2025
При поступлении на физматтех не должно влиять успеваемость по физкультуре или географии, зачем тянуть за уши средний бал? Настойчиво навязывается мечта вернуть к влиянию на результат коррупционный механизм
23:39:23 12-01-2025
Решили школу добить окончательно. А потом вышке придет карачун.
01:26:33 13-01-2025
так и сейчас так балл начисляется. поясните о чем тут речь?