Глава РАО поддержала ввод интегральной оценки в школах

Так оценить знания выйдет комплексно

12 января 2025, 17:00, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Президент Российской академии образования Ольга Васильева заявила в интервью ТАСС, что предложение о введении интегральной оценки в школах является разумным. Она отметила, что ЕГЭ не может быть единственным итогом обучения, поскольку нужно учитывать все достижения и способности ребенка комплексно.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников интегральную оценку, которая будет учитывать знания по всему спектру изучаемых предметов. Например, средний балл, который мог бы высчитываться как средняя оценка, которая была получена учеником в учебной четверти или полугодии во время изучения соответствующего предмета. Глава СПЧ считает, что такая оценка должна учитываться при поступлении в вузы вместе с результатами ЕГЭ.

"Итог обучения в школе – это результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ. Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе", – заявила Васильева, поддержав идею.

Глава РАО подчеркнула, что к каждому ребенку нужен индивидуальный подход, для чего общество должно больше доверять школе и учителям, которые оценивают успехи детей.