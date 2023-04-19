Глава района на Алтае не отказался от покупки дорого авто, несмотря на критику ОНФ
Представители администрации Завьяловского теперь будут кататься на Nissan X-Trail за 3,2 миллиона рублей
19 апреля 2023, 13:50, ИА Амител
Руководство Завьяловского района не отказалось от покупки внедорожника Nissan X-Trail за 3,2 миллиона рублей, несмотря на критику алтайского ОНФ, предложившего главе муниципалитета Николаю Онищенко приобрести более бюджетный вариант. Как пояснили журналистам в алтайском исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ), отменить намеченный аукцион можно было лишь до утра 10 апреля, а общественники потребовали сделать это уже в день проведения торгов — 12 апреля. В итоге, по данным портала Госзакупок, японский внедорожник за 3,2 миллиона рублей администрации Завьяловского района поставит ООО "АНТ ИМПОРТ".
Ранее руководитель исполкома ОНФ Сергей Войтюк направил обращение главе муниципалитета Николаю Онищенко с предложением отказаться от приобретения дорогого внедорожника в пользу более бюджетного автомобиля. По мнению общественника, такой дорогостоящий автомобиль не по карману муниципалитету, поэтому стоит найти более бюджетные варианты, а сэкономленные средства направить на помощь алтайским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.
Любопытно, что в январе 2023 года администрация Завьяловского района уже объявляла тендер на покупку Nissan X-Trail за 3,2 млн рублей, но после реакции активистов и общественности отменила его.
"Мы считаем, что в текущей ситуации администрации района есть куда потратить такие средства, кроме как на покупку автомобиля. Например, на прямые свои обязанности в рамках исполнения закона № 131-ФЗ, описывающего общие принципы организации местного самоуправления. Думаю, жители Завьялова подскажут, куда именно нужно направить высвободившиеся средства", – пояснял свою позицию в январе года руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.
Однако спустя несколько месяц, несмотря на просьбы общественников, власти Завьяловского района вновь провели аукцион и приобрели желанный японский внедорожник.
17:20:12 19-04-2023
Скорее всего в Завьяловском районе хорошие дороги, низкая стоимость услуг ЖКХ, всем хватает мест в детских садах и школах, больницы укомплектованы врачами, высокие зарплаты и есть, где работать, нет долгов в бюджеты. Если нет, то внутренние органы должны возбудиться. Ибо в трудные для страны времена такие приобретения выглядят как демарш.