Глава разведслужбы Германии не видит признаков ослабления России

РФ может продолжать вести боевые действия в долгосрочной перспективе

23 мая 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия всё ещё способна вести военные действия. Как сообщает "Ъ", об этом заявил глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль. Эксперт считает, несмотря на отдельные "критические замечания", сейчас нет признаков того, что ситуация в России "шатается".

Каль отмечает, что Россия может продолжать вести боевые действия в долгосрочной перспективе.

"Так что о слабости или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может", – подчеркнул Каль.

Вместе с тем глава BND обратил внимание Запада на то, что если ему не удастся достаточно организованно поддержать Украину и "организовать сопротивление", то выбранная Москвой стратегия опоры на долгосрочную перспективу сможет выиграть.