Глава "Росатома": восемь человек пострадали при атаке на подстанцию в Энергодаре

Атака была нанесена в 10:30 мск тремя дронами

03 июля 2024, 21:29, ИА Амител

Линии электропередачи / Фото: unsplash.com

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре Запорожской области.

Атака была нанесена в 10:30 мск тремя дронами. Подстанция "снабжает и сам город, и относится к энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС", уточнил гендиректор "Росатома". В момент атаки там работала бригада ЗАЭС, которая восстанавливала электроснабжение, сообщил он.

Как уточняет телеканал "360" со ссылкой на главу Запорожской атомной электростанции Юрия Черничука, число пострадавших позднее выросло до 9.

Напомним, что 21 июня ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга", что привело к повреждению трансформатора. Большая часть Энергодара осталась без света. На следующий день электроснабжение восстановили.