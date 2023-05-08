Руководитель алтайского Роскомнадзора скончался в возрасте 61 года

Причина смерти чиновника не раскрывается

08 мая 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

6 мая скончался руководитель Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктор Иванов. Об этом сообщает "Катунь 24".

Издание не раскрывает причину смерти 61-летнего мужчины. Проводить в последний путь чиновника можно 9 мая. Церемония начнется на Титова, 9а, в 12:00.

Виктор Иванов родился 4 сентября 1961 года в селе Троицкое. В 1983 окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи.

С 1993 по 2000 был начальником штаба БХВТ (связи) Сибири. С 2000 по 2002 был военкомом Октябрьского района Барнаула. После был военкомом Республики Алтай. С марта 2010 года – руководитель Управления Роскомнадзора по РА. С 10 января 2014 года ведомства двух Алтаев объединили.