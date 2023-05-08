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Руководитель алтайского Роскомнадзора скончался в возрасте 61 года

Причина смерти чиновника не раскрывается

08 мая 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

6 мая скончался руководитель Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктор Иванов. Об этом сообщает "Катунь 24".

Издание не раскрывает причину смерти 61-летнего мужчины. Проводить в последний путь чиновника можно 9 мая. Церемония начнется на Титова, 9а, в 12:00. 

Виктор Иванов родился 4 сентября 1961 года в селе Троицкое. В 1983 окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи.

С 1993 по 2000 был начальником штаба БХВТ (связи) Сибири. С 2000 по 2002 был военкомом Октябрьского района Барнаула. После был военкомом Республики Алтай. С марта 2010 года – руководитель Управления Роскомнадзора по РА. С 10 января 2014 года ведомства двух Алтаев объединили.

Комментарии 4

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Ольга

11:56:23 08-05-2023

почему до 65-и не дожил, как президент велит.

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Владимир

12:14:21 08-05-2023

Мужчины совсем не живут! Чуть за 60 лет и всё. Даже на пенсию не успевают выйти.

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Гость

15:19:29 08-05-2023

Даже на пенсию не успевают выйти. ======С таких должностей на пенсию не уходят.

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Гость

19:59:50 08-05-2023

Гость (15:19:29 08-05-2023) Даже на пенсию не успевают выйти. ======С таких должностей ... С надуманной должности надуманной конторки? Ну да, лучше сразу в люлю.

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