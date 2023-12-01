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Герман Греф и Ольга Голодец прибыли на Алтай и прогулялись по "Манжероку"

Топ-менеджер Сбера и другие гости посетят большое открытие пятизвездочного курорта Сбера

01 декабря 2023, 12:55, ИА Амител

Герман Греф (справа) / Фото: Александра Черданцева / amic.ru
Герман Греф (справа) / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф прибыл в Горный Алтай на официальное открытие пятизвездочного курорта "Манжерок". Главное мероприятие по этому поводу состоится в субботу, 2 декабря. А в пятницу, 1-го числа, топ-менеджер уже посетил променад "Ледовые скульптуры". А вместе с ним – большая компания других высоких гостей, в том числе заместитель председателя правления Сбера Ольга Голодец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и артист Олег Газманов, который выступит с концертом.

Они и гости курорта полюбовались ледовыми композициями и театрализованным представлением, которое было организовано там же. Герман Греф, Олег Газманов и зампред правления Сбера Станислав Кузнецов даже поучаствовали в создании одной из ледовых фигур и в прямом смысле поработали электропилой.

"Скажу вам по секрету, что еще в конце лета здесь не было ничего (имеет в виду этого бульвара. – Прим. ред.), даже идеи. И Герман Оскарович вдруг, выйдя на балкон в ресторане, посмотрел и увидел здесь все по-другому. Воодушевил всех идеями. И буквально за два с половиной – три месяца здесь возвели шесть модулей и, специально для открытия, этот замечательный ледовый город", – рассказал Станислав Кузнецов.

Герман Греф, Олег Газманов, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов и другие / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Ледяные скульптуры на тему легенд и мифов Горного Алтая создали 15 мастеров из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Красноярска, Перми, Уфы, Иркутска, Барнаула, Невьянска, Ижевска и других городов. Все они – участники фестиваля-конкурса ледяных скульптур. В их числе заслуженные художники России и художники-монументалисты. Для скульптур завезли 200 тонн льда, добытого в горных озерах Кош-Агачского района. Помимо фигур, близ отеля весь сезон будет работать ледяной парк. 

Добавим, что уже в субботу состоится открытие всесезонного курорта "Манжерок". Технически гостей он принимает с июля. В пятизвездочном отеле 304 номера, рестораны, спа-комплексы, на его территории построены горнолыжные трассы. 

Открытие променада ледяных скульптур / Фото: Александра Черданцева / amic.ru
Туризм фоторепортажи мероприятия Республика Алтай

Комментарии 36

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Гость

13:03:25 01-12-2023

Порадуемся за Грефа, он стал ещё богаче.

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Гость

13:04:18 01-12-2023

для буржуинов и стараются дороги строят,

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Гость

13:06:34 01-12-2023

Мы что теперь, должны закричать "Барин приехал" ! И из тех кто на фото, кто Греф, а кто Холодец?

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Гость

13:28:07 01-12-2023

Гость (13:06:34 01-12-2023) Мы что теперь, должны закричать "Барин приехал" ! И из тех к... ...с языка снял... кто из них кто ?

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Гость

13:53:35 01-12-2023

Гость (13:28:07 01-12-2023) ...с языка снял... кто из них кто ? ... кажись в чероном Греф

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Гость

15:28:24 01-12-2023

Гость (13:53:35 01-12-2023) Гость (13:28:07 01-12-2023) ...с языка снял... кто из... Вроде там 2 мужика на фото? Или я ошибаюсь?

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Гость

19:55:43 01-12-2023

Гость (13:28:07 01-12-2023) ...с языка снял... кто из них кто ? ... кто есть who

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Гость

13:10:45 01-12-2023

Гость (13:04:18 01-12-2023) для буржуинов и стараются дороги строят, ... да щассс... Греф приехал в манжерок проверить как его коттедж строится.

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Гость

13:30:54 01-12-2023

А кто заминусавал про дачу Грефа? сам что ли пришлепал сюда?

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Гость

13:42:13 01-12-2023

Богнер опознан (ок.130 000 руб), Томми Хилфигер тоже. Этот - полтос, максимум. Решили не выгибаться и не травить народ?

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Гость

13:47:45 01-12-2023

Хозяин Манжерока?

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Гость

13:49:20 01-12-2023

На фото Голодец на старого армяна похожа

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Элен без ребят

14:14:22 01-12-2023

а кто из них Ольга на фото?

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Гость

14:45:18 01-12-2023

Элен без ребят (14:14:22 01-12-2023) а кто из них Ольга на фото? ... Шапочка женская, значит, это будет Городец. Тогда без шапки - Греф

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Гость

14:20:14 01-12-2023

Городец с жирафом в руке на фото.

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медведь - шатун

14:52:16 01-12-2023

Были там вчерась!, шабаш натуральный, скульптуры бесовские!, атмосфера ужасная!, это Моё мнение - убили, переформатировали место силы Алтая, поганцы!...

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Колдунья

16:04:40 01-12-2023

Была природа , были красоты , что теперь стало ужас , все загадили. Судя по фото холодец красавчик , похож на прошлогодний студенец . Реинкарнировался в старого армянина

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Инвестор

19:01:28 01-12-2023

...и весь шабаш за счёт средств акционеров Сбера!)))

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Инвестор

19:03:16 01-12-2023

Ольга Голодец - это женщина!) ...прежде чем комментарии писать, хоть текст прочтите!)

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Гость

08:57:26 02-12-2023

Инвестор (19:03:16 01-12-2023) Ольга Голодец - это женщина!) ...прежде чем комментарии писа... Это мужик какой-то на фотках.

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Гость

20:12:54 01-12-2023

Какие-то трешевые образы на фотках, один нелепей другого. Мой "кумир" на сегодня разрисованный пупсик в комбезе с глупым выражением лица. А вообще, это событие- очередное доказательство, что мы все живем в разных измерениях, кто-то веселится и жирует, кто-то на СВО голову свою подставляет, а кто-то собирает гуманитарку на свою скудную зарплату. У нашей страны биполярное расстройство.

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Гость

23:35:52 01-12-2023

Вся нечистая сила слетается на шабаш.

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Олег

18:18:59 02-12-2023

Прайс видимо теперь будет конский, раньше гонял туда отдохнуть.....

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Галина.

21:30:25 02-12-2023

Из горных озëр привезли лëд. Скульптуры растаят, так потихоньку и обмелеют озера. Бешеные деньги отпускаются на всë.

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Галина

21:33:11 02-12-2023

Сказано же было. - На Алтай заслуженные должны только приезжать, толстосумые, простой люд не заслуживает такого.

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Гость

22:28:13 02-12-2023

Вроде праздник, а по фото атмосфера угнетающая.

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Даниил

05:55:03 03-12-2023

Герман Оскарович! Кто же Вас надоумел дноуглублением озеро Монжерок чистить? Вы же ничего в этом не смыслите! Обращайтесь, иначе так и будете туда только зимой приезжать. А вот летом видеть воду прозрачностью в один сантим это позор. Раньше я думал, что это злой умысел, но теперь вижу, что нет, просто дурость.

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Гость

09:01:20 03-12-2023

Колдунья (16:04:40 01-12-2023) Была природа , были красоты , что теперь стало ужа... Там двадцать лет ропомойка была хоть что то построили 😁

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Гость.

10:17:38 03-12-2023

Гость (09:01:20 03-12-2023) Там двадцать лет ропомойка была хоть что то построили 😁... Верно. Только не двадцать, а пятьдесят

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Константин

11:58:50 03-12-2023

60.т.р. зп двухместный номер в сутки и это при раннем бронировании, было 2 месяца назад на новогодние каникулы. Похоже для себя и построили Холодец , и эти два голубка Греф с армяном.

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Валентина

14:07:22 03-12-2023

Ой ну надо же какая радость!!!!!🤣

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ЕВГЕН.

07:28:43 04-12-2023

А где тут Ольга, покажите мне, одни Грифы, собрались.

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ЕВГЕН.

07:37:39 04-12-2023

А люди имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя детьми теперь после ваших приездов смогут туда приехать отдохнуть?

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Гость

08:43:23 04-12-2023

ЕВГЕН. (07:37:39 04-12-2023) А люди имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя детьми те... А почему люди, « имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя детьми», лезут отдыхать именно в 5*? Почему им в голову не приходит вместо обеда в столовой пойти в самый дорогой ресторан города? Или вместо покупки детских вещей на китайском рынке они же не едут в детский отдел ЦУМа в Москве? Почему вы считаете, что все измеряется только покупательной способностью жителей края? Вообще то по доходам населения АК занимает 73 место из 85 регионов. То есть по вашей логике отдыхать в Манжерке могут только жители Алтая и тех регионов, где живут еще более нищие? А жители более богатых 72 регионов страны не должны отдыхать там? Ну ущербная у вас логика.

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Гость

19:19:50 05-12-2023

Гость (08:43:23 04-12-2023) А почему люди, « имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя... Вы сами поняли смысл ваших мыслей?

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Tata_Dem

18:41:51 04-12-2023

ЛИБЕРАЛАМИ, началось "наступление" на СИБИРЬ...🤬 Печалька...

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