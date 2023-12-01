Герман Греф и Ольга Голодец прибыли на Алтай и прогулялись по "Манжероку"
Топ-менеджер Сбера и другие гости посетят большое открытие пятизвездочного курорта Сбера
01 декабря 2023, 12:55, ИА Амител
Председатель правления Сбербанка Герман Греф прибыл в Горный Алтай на официальное открытие пятизвездочного курорта "Манжерок". Главное мероприятие по этому поводу состоится в субботу, 2 декабря. А в пятницу, 1-го числа, топ-менеджер уже посетил променад "Ледовые скульптуры". А вместе с ним – большая компания других высоких гостей, в том числе заместитель председателя правления Сбера Ольга Голодец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и артист Олег Газманов, который выступит с концертом.
Они и гости курорта полюбовались ледовыми композициями и театрализованным представлением, которое было организовано там же. Герман Греф, Олег Газманов и зампред правления Сбера Станислав Кузнецов даже поучаствовали в создании одной из ледовых фигур и в прямом смысле поработали электропилой.
"Скажу вам по секрету, что еще в конце лета здесь не было ничего (имеет в виду этого бульвара. – Прим. ред.), даже идеи. И Герман Оскарович вдруг, выйдя на балкон в ресторане, посмотрел и увидел здесь все по-другому. Воодушевил всех идеями. И буквально за два с половиной – три месяца здесь возвели шесть модулей и, специально для открытия, этот замечательный ледовый город", – рассказал Станислав Кузнецов.
Ледяные скульптуры на тему легенд и мифов Горного Алтая создали 15 мастеров из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Красноярска, Перми, Уфы, Иркутска, Барнаула, Невьянска, Ижевска и других городов. Все они – участники фестиваля-конкурса ледяных скульптур. В их числе заслуженные художники России и художники-монументалисты. Для скульптур завезли 200 тонн льда, добытого в горных озерах Кош-Агачского района. Помимо фигур, близ отеля весь сезон будет работать ледяной парк.
Добавим, что уже в субботу состоится открытие всесезонного курорта "Манжерок". Технически гостей он принимает с июля. В пятизвездочном отеле 304 номера, рестораны, спа-комплексы, на его территории построены горнолыжные трассы.
13:03:25 01-12-2023
Порадуемся за Грефа, он стал ещё богаче.
13:04:18 01-12-2023
для буржуинов и стараются дороги строят,
13:06:34 01-12-2023
Мы что теперь, должны закричать "Барин приехал" ! И из тех кто на фото, кто Греф, а кто Холодец?
13:28:07 01-12-2023
Гость (13:06:34 01-12-2023) Мы что теперь, должны закричать "Барин приехал" ! И из тех к... ...с языка снял... кто из них кто ?
13:53:35 01-12-2023
Гость (13:28:07 01-12-2023) ...с языка снял... кто из них кто ? ... кажись в чероном Греф
15:28:24 01-12-2023
Гость (13:53:35 01-12-2023) Гость (13:28:07 01-12-2023) ...с языка снял... кто из... Вроде там 2 мужика на фото? Или я ошибаюсь?
19:55:43 01-12-2023
Гость (13:28:07 01-12-2023) ...с языка снял... кто из них кто ? ... кто есть who
13:10:45 01-12-2023
Гость (13:04:18 01-12-2023) для буржуинов и стараются дороги строят, ... да щассс... Греф приехал в манжерок проверить как его коттедж строится.
13:30:54 01-12-2023
А кто заминусавал про дачу Грефа? сам что ли пришлепал сюда?
13:42:13 01-12-2023
Богнер опознан (ок.130 000 руб), Томми Хилфигер тоже. Этот - полтос, максимум. Решили не выгибаться и не травить народ?
13:47:45 01-12-2023
Хозяин Манжерока?
13:49:20 01-12-2023
На фото Голодец на старого армяна похожа
14:14:22 01-12-2023
а кто из них Ольга на фото?
14:45:18 01-12-2023
Элен без ребят (14:14:22 01-12-2023) а кто из них Ольга на фото? ... Шапочка женская, значит, это будет Городец. Тогда без шапки - Греф
14:20:14 01-12-2023
Городец с жирафом в руке на фото.
14:52:16 01-12-2023
Были там вчерась!, шабаш натуральный, скульптуры бесовские!, атмосфера ужасная!, это Моё мнение - убили, переформатировали место силы Алтая, поганцы!...
16:04:40 01-12-2023
Была природа , были красоты , что теперь стало ужас , все загадили. Судя по фото холодец красавчик , похож на прошлогодний студенец . Реинкарнировался в старого армянина
19:01:28 01-12-2023
...и весь шабаш за счёт средств акционеров Сбера!)))
19:03:16 01-12-2023
Ольга Голодец - это женщина!) ...прежде чем комментарии писать, хоть текст прочтите!)
08:57:26 02-12-2023
Инвестор (19:03:16 01-12-2023) Ольга Голодец - это женщина!) ...прежде чем комментарии писа... Это мужик какой-то на фотках.
20:12:54 01-12-2023
Какие-то трешевые образы на фотках, один нелепей другого. Мой "кумир" на сегодня разрисованный пупсик в комбезе с глупым выражением лица. А вообще, это событие- очередное доказательство, что мы все живем в разных измерениях, кто-то веселится и жирует, кто-то на СВО голову свою подставляет, а кто-то собирает гуманитарку на свою скудную зарплату. У нашей страны биполярное расстройство.
23:35:52 01-12-2023
Вся нечистая сила слетается на шабаш.
18:18:59 02-12-2023
Прайс видимо теперь будет конский, раньше гонял туда отдохнуть.....
21:30:25 02-12-2023
Из горных озëр привезли лëд. Скульптуры растаят, так потихоньку и обмелеют озера. Бешеные деньги отпускаются на всë.
21:33:11 02-12-2023
Сказано же было. - На Алтай заслуженные должны только приезжать, толстосумые, простой люд не заслуживает такого.
22:28:13 02-12-2023
Вроде праздник, а по фото атмосфера угнетающая.
05:55:03 03-12-2023
Герман Оскарович! Кто же Вас надоумел дноуглублением озеро Монжерок чистить? Вы же ничего в этом не смыслите! Обращайтесь, иначе так и будете туда только зимой приезжать. А вот летом видеть воду прозрачностью в один сантим это позор. Раньше я думал, что это злой умысел, но теперь вижу, что нет, просто дурость.
09:01:20 03-12-2023
Колдунья (16:04:40 01-12-2023) Была природа , были красоты , что теперь стало ужа... Там двадцать лет ропомойка была хоть что то построили 😁
10:17:38 03-12-2023
Гость (09:01:20 03-12-2023) Там двадцать лет ропомойка была хоть что то построили 😁... Верно. Только не двадцать, а пятьдесят
11:58:50 03-12-2023
60.т.р. зп двухместный номер в сутки и это при раннем бронировании, было 2 месяца назад на новогодние каникулы. Похоже для себя и построили Холодец , и эти два голубка Греф с армяном.
14:07:22 03-12-2023
Ой ну надо же какая радость!!!!!🤣
07:28:43 04-12-2023
А где тут Ольга, покажите мне, одни Грифы, собрались.
07:37:39 04-12-2023
А люди имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя детьми теперь после ваших приездов смогут туда приехать отдохнуть?
08:43:23 04-12-2023
ЕВГЕН. (07:37:39 04-12-2023) А люди имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя детьми те... А почему люди, « имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя детьми», лезут отдыхать именно в 5*? Почему им в голову не приходит вместо обеда в столовой пойти в самый дорогой ресторан города? Или вместо покупки детских вещей на китайском рынке они же не едут в детский отдел ЦУМа в Москве? Почему вы считаете, что все измеряется только покупательной способностью жителей края? Вообще то по доходам населения АК занимает 73 место из 85 регионов. То есть по вашей логике отдыхать в Манжерке могут только жители Алтая и тех регионов, где живут еще более нищие? А жители более богатых 72 регионов страны не должны отдыхать там? Ну ущербная у вас логика.
19:19:50 05-12-2023
Гость (08:43:23 04-12-2023) А почему люди, « имеющие зарплату в 30-40тыс руб с-2мя, 3-мя... Вы сами поняли смысл ваших мыслей?
18:41:51 04-12-2023
ЛИБЕРАЛАМИ, началось "наступление" на СИБИРЬ...🤬 Печалька...