Герман Греф и Ольга Голодец прибыли на Алтай и прогулялись по "Манжероку"

Топ-менеджер Сбера и другие гости посетят большое открытие пятизвездочного курорта Сбера

01 декабря 2023, 12:55, ИА Амител

Герман Греф (справа) / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф прибыл в Горный Алтай на официальное открытие пятизвездочного курорта "Манжерок". Главное мероприятие по этому поводу состоится в субботу, 2 декабря. А в пятницу, 1-го числа, топ-менеджер уже посетил променад "Ледовые скульптуры". А вместе с ним – большая компания других высоких гостей, в том числе заместитель председателя правления Сбера Ольга Голодец, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и артист Олег Газманов, который выступит с концертом.

Они и гости курорта полюбовались ледовыми композициями и театрализованным представлением, которое было организовано там же. Герман Греф, Олег Газманов и зампред правления Сбера Станислав Кузнецов даже поучаствовали в создании одной из ледовых фигур и в прямом смысле поработали электропилой.

"Скажу вам по секрету, что еще в конце лета здесь не было ничего (имеет в виду этого бульвара. – Прим. ред.), даже идеи. И Герман Оскарович вдруг, выйдя на балкон в ресторане, посмотрел и увидел здесь все по-другому. Воодушевил всех идеями. И буквально за два с половиной – три месяца здесь возвели шесть модулей и, специально для открытия, этот замечательный ледовый город", – рассказал Станислав Кузнецов.

Герман Греф, Олег Газманов, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов и другие / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Ледяные скульптуры на тему легенд и мифов Горного Алтая создали 15 мастеров из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Красноярска, Перми, Уфы, Иркутска, Барнаула, Невьянска, Ижевска и других городов. Все они – участники фестиваля-конкурса ледяных скульптур. В их числе заслуженные художники России и художники-монументалисты. Для скульптур завезли 200 тонн льда, добытого в горных озерах Кош-Агачского района. Помимо фигур, близ отеля весь сезон будет работать ледяной парк.

Добавим, что уже в субботу состоится открытие всесезонного курорта "Манжерок". Технически гостей он принимает с июля. В пятизвездочном отеле 304 номера, рестораны, спа-комплексы, на его территории построены горнолыжные трассы.

Открытие променада ледяных скульптур / Фото: Александра Черданцева / amic.ru