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Глава Северной Осетии прокомментировал видео со спором сына с сотрудниками ДПС

Он подтвердил, что бытовой инцидент на дороге был

23 января 2025, 16:10, ИА Амител

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал опубликованный в крупных Telegram-каналах видеоролик с разбирательством своего сына с сотрудниками ДПС. Как сообщает ТАСС, он заявил, что ситуацию "раскачали на пустом месте".

Напомним, что в соцсетях распространились кадры с нагрудного видеорегистратора сотрудников ДПС, остановивших сына Меняйло, участвующего в СВО, и его жены. Причиной стал непристегнутый ремень безопасности его супруги. На видео мужчина и женщина спорят с полицейскими, говоря о своем родстве с Меняйло.

"Друзья! Хочу прояснить ситуацию, которую раскачали сегoдня на пустом месте", – написал Меняйло.

Он подтвердил, что бытовой инцидент на дороге был. Спор был урегулирован на месте. Также Меняйло сообщил, что никого из сотрудников полиции не уволили, так как "не за что". Глава региона добавил, что видео смонтировано и начало конфликта специально вырезали, чтобы исключить обоснование возникших при разговоре эмоций.

Происшествия Политика

Комментарии 17

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Гость

16:30:36 23-01-2025

Он подтвердил, что бытовой инцидент на дороге был.
Казырно!?
Если меня остановят за непристёгнутый ремень и я начну газовать на сотрудника ГАИ, то вызовут подкрепление, меня скрутят и осудят за сопротивление сотруднику... и всё-равно оформят за непристёгнутый ремень!!!...
а у этих - это называется бытовой инцидент!!!???
Короче, все теперь будут относиться к остановке сотрудниками ГАИ на дороге, как к бытовому инциденту!...
или только те кого укачивает пристёгнутыми...?

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Гость

16:49:09 23-01-2025

Гость (16:30:36 23-01-2025) Он подтвердил, что бытовой инцидент на дороге был.Казырн... Зато у нас не какая то там загнивающая западная демократия

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Гость

16:35:19 23-01-2025

Кум, брат, сват... Как они были королями жизни, так и будут. Пока их пороть прилюдно не начнут на главной площади.
Ждем видео с извинениями родственников менялы.

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Гость

16:35:39 23-01-2025

А при чём тут участник СВО и бабёшка не пристёгнутая ???

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гость

16:59:32 23-01-2025

а баба евойная тоже с сво?

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Гость

17:41:53 23-01-2025

Между прочим, родство с "главой" есть не смягчающее, а усугубляющее вину обстоятельство: как же не нарушать закон рядовым гражданам, если привилегированные его нарушают, подавая "пример" пренебрежительного отношения к соблюдению правил?

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Гость

17:46:41 23-01-2025

Старый советский анекдот.
Про джигитов и сигналы светофора. Гуглите.

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Гость

18:19:38 23-01-2025

Не хватило ума сказать, что сын виноват, проведу беседу (в угол поставлю). Откуда такая надменность?

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Гость

18:57:05 23-01-2025

Кто ж его "посадит", он же - СЫН!

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Гость

22:02:16 23-01-2025

Как же стыдно за глупых наглых баб, им не понять, как тупо и пошло они выглядят в таких ситуациях. Мужик тоже не смог ситуацию погасить, когда фамилия не произвела впечатления, и выглядит жалко и ничтожно. Зато акцент гаишника бесподобен, и его умиротворяющая интонация. Он бесспорный победитель этого поединка.

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Гость

11:48:16 24-01-2025

Гость (22:02:16 23-01-2025) Как же стыдно за глупых наглых баб, им не понять, как тупо и... баба у сына психованая, сотрудник ГАИ и предложил вызвать доктора))) Красавчег, все правильно сделал. Ей нужна помощь!

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Гость

22:37:41 23-01-2025

Есть у И. Дмитриева стих, который называется "Муха".

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Гость

22:37:43 23-01-2025

Скорее всего посадят сотрудника ГАИ...!

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Гость

00:34:08 24-01-2025

ну и нормально, чего обзавидовались? всегда будут господа и слуги, это природа человека. возмущаются уже твсячелетиями, даже иногда устраивают какие-то там карнивалы и революции, а уклад так и сохраняется, потому что это закон, как закон тяготения. так будет ВСЕГДА , это природа человека, в биосе прописано у него: преобладание, главенство, или раболепство и подчинение

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Гость

07:20:20 24-01-2025

Вряд ли стоило фамилией козырять, это не делает чести. Пускай тебе гаец протокол выпишет - по скидке заплати тихо и не будет никаких скандалов. А так и сам вляпался в историю и отца подвел, ему этот косяк сына внесут в личное дело.

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Гость

10:46:11 24-01-2025

Баба кстати красивая. Но глупая. Будь умной, была бы очень опасна)

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Гость

22:15:52 24-01-2025

И согласитесь, всё-таки хорошо, что остальным простым гражданам нельзя нарушать ПДД

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