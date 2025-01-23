Глава Северной Осетии прокомментировал видео со спором сына с сотрудниками ДПС

Он подтвердил, что бытовой инцидент на дороге был

23 января 2025, 16:10, ИА Амител

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал опубликованный в крупных Telegram-каналах видеоролик с разбирательством своего сына с сотрудниками ДПС. Как сообщает ТАСС, он заявил, что ситуацию "раскачали на пустом месте".

Напомним, что в соцсетях распространились кадры с нагрудного видеорегистратора сотрудников ДПС, остановивших сына Меняйло, участвующего в СВО, и его жены. Причиной стал непристегнутый ремень безопасности его супруги. На видео мужчина и женщина спорят с полицейскими, говоря о своем родстве с Меняйло.

"Друзья! Хочу прояснить ситуацию, которую раскачали сегoдня на пустом месте", – написал Меняйло.

Он подтвердил, что бытовой инцидент на дороге был. Спор был урегулирован на месте. Также Меняйло сообщил, что никого из сотрудников полиции не уволили, так как "не за что". Глава региона добавил, что видео смонтировано и начало конфликта специально вырезали, чтобы исключить обоснование возникших при разговоре эмоций.