Глава СК РФ потребовал доклад после обращения сироты из Барнаула

Девушка заявила, что ей до сих пор не дали положенное жилье

08 октября 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу после обращения сироты из Барнаула. Об этом рассказали в региональном СК.

Девушка из краевой столицы через онлайн-приемную направила обращение, в котором заявила о том, что ее законные права на предоставление жилья не удовлетворены. Она также отметила, что имеет на руках решение суда, а обращения в различные инстанции не дали ожидаемого результата.

Бастрыкин потребовал от руководства регионального СК доклад о ходе расследования дела и его результатах.

Центральный аппарат СК контролирует вопрос.