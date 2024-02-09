Глава СНБО Украины Данилов: в сбитом самолете Ил-76 не было украинских пленных
Это он утверждает на основе падения аналогичного самолета в Тегеране
09 февраля 2024, 18:16, ИА Амител
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что в сбитом самолете Ил-76 не было украинских пленных. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам Данилова, пленных на борту Ил-76 не было и он говорит это на основе падения аналогичного самолета в Тегеране.
"Если бы это произошло, то количество биологического материала было бы в таком количестве, что они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови. Такого там не было", – утверждает он.Глава СНБО также заявил, что не стоит быть категоричными относительно того, что именно ВСУ сбили самолет.
Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. Позднее Следком сообщил, что это была управляемая ракета MIM-104A комплекса Patriot – их производит США.
На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
19:18:56 09-02-2024
Вот оно оказывается как ...
19:30:24 09-02-2024
Когда скакуны сбили Боинг, никакой крови не было на полях.
21:29:13 09-02-2024
Гость (19:30:24 09-02-2024) Когда скакуны сбили Боинг, никакой крови не было на полях. ... Ты про гиркина ?
13:00:52 10-02-2024
Гость (21:29:13 09-02-2024) Ты про гиркина ?... Вы думаете гаагский судьи в слюнявчиках установили истину ? )
07:52:47 10-02-2024
О, а где пленные?
11:18:33 11-02-2024
Дело темное,нам правды никогда не скажут.