Глава СНБО Украины Данилов: в сбитом самолете Ил-76 не было украинских пленных

Это он утверждает на основе падения аналогичного самолета в Тегеране

09 февраля 2024, 18:16, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что в сбитом самолете Ил-76 не было украинских пленных. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Данилова, пленных на борту Ил-76 не было и он говорит это на основе падения аналогичного самолета в Тегеране.

"Если бы это произошло, то количество биологического материала было бы в таком количестве, что они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови. Такого там не было", – утверждает он.Глава СНБО также заявил, что не стоит быть категоричными относительно того, что именно ВСУ сбили самолет.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. Позднее Следком сообщил, что это была управляемая ракета MIM-104A комплекса Patriot – их производит США.

На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.