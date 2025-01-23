Глава СВР Нарышкин заявил, что 2025 год будет неспокойным

С его слов, сейчас идет переход однополярного мирового порядка к "новому и справедливому"

23 января 2025, 16:20, ИА Амител

Глава СВР Сергей Нарышкин / Фото: ТАСС

Мировая обстановка в 2025 году будет нестабильной – такой прогноз дал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки", – заявил Нарышкин агентству.

По его словам, в данный момент миропорядок переходит от однополярного к "новому, справедливому". Нарышкин утверждает, что процесс имеет свои риски и очень непростой.

В декабре 2024 года директор СВР спрогнозировал, что сложный период внутренних междоусобиц ожидает США и Европу, которые будут списываться на "руку Москвы".

При этом Нарышкин добавил, что многополярный мир должен включать в себя и Соединенные Штаты, и европейские страны. Однако он подчеркнул, что это возможно при условии их равноправия с другими.