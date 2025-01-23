Глава СВР Нарышкин заявил, что 2025 год будет неспокойным
С его слов, сейчас идет переход однополярного мирового порядка к "новому и справедливому"
23 января 2025, 16:20, ИА Амител
Мировая обстановка в 2025 году будет нестабильной – такой прогноз дал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки", – заявил Нарышкин агентству.
По его словам, в данный момент миропорядок переходит от однополярного к "новому, справедливому". Нарышкин утверждает, что процесс имеет свои риски и очень непростой.
В декабре 2024 года директор СВР спрогнозировал, что сложный период внутренних междоусобиц ожидает США и Европу, которые будут списываться на "руку Москвы".
При этом Нарышкин добавил, что многополярный мир должен включать в себя и Соединенные Штаты, и европейские страны. Однако он подчеркнул, что это возможно при условии их равноправия с другими.
00:29:28 24-01-2025
это не наша забота, мы по честному живем и работаем, не лезем никуда, и нечего тут нас кошмарить поляризациями и прочей ерундой, занимайтесь своей работой, а нас не втягивайте
08:50:39 24-01-2025
Что однополярный, что многополярный, народу нашему жить легче не становиться. Каждый год трудней предыдущего.
08:53:22 24-01-2025
Борьбу за власть ведут политики, из-за этого санкции получает бизнес, а в итоге страдает народ.
09:23:57 24-01-2025
Да,уж нам то на спокойствие в последние годы рассчитывать не приходится.
13:00:01 24-01-2025
Они нам еще и угрожают. Мы 90-е пережили, а уж 2025 как-нибудь переживем!