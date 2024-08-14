Глава Тальменского района Алтайского края подал в отставку

Игорь Щербаков объяснил, что такое решение связано с семейными обстоятельствами

14 августа 2024, 19:48, ИА Амител

Игорь Щербаков / Страница главы района во "ВКонтакте"

Глава Тальменского района Игорь Щербаков подал в отставку. В своем Telegram-канале он рассказал, что принял непростое, но взвешенное решение, связанное с семейными обстоятельствами.

Он написал обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и рассказал о сложившейся ситуации. Глава региона согласился с решением Щербакова.

"Вся моя жизнь связана с Тальменским районом. Здесь я родился, учился в школе, сюда вернулся после службы в армии и института. С мая 2018 года работал в администрации района, в 2022 году стал главой. Я очень благодарен депутатам Тальменского районного Совета народных депутатов за поддержку. За эти годы мы стали единой командой и решили немало задач, вместе трудились на благо района и наших жителей", — написал глава района.

Он подчеркнул слаженную работу с общественниками, предпринимателями и волонтерами, а также высказал благодарность жителям Тальменского района за неравнодушие. Отдельно Щербаков поблагодарил правительство края и лично Томенко.

"Наш район один из крупнейших в крае, нам удалось решить очень значимые вопросы и заложить основу для еще больших достижений.Что касается будущего Тальменского района, то я уверен, что оно в надежных руках. Мы создали крепкую работоспособную надежную муниципальную команду, способную решить любые задачи", — добавил чиновник.

Внеочередная сессия Совета народных депутатов по вопросу о сложении полномочий с Щербакова состоится 19 августа. На нем же будет рассмотрен вопрос по назначению исполняющего обязанности.