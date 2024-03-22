Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к конфликту с Россией

По словам Бауэра, НАТО стала рассматривать такой вариант развития событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией

22 марта 2024, 20:41, ИА Амител

Флаг НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил готовность альянса к конфликту с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в интервью онлайн-изданию Минобороны Украины Armyinform.

"Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача", – сказал адмирал в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Бауэра, НАТО стала рассматривать такой вариант развития событий в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией.

В 2019-м блок начал возвращение к коллективной безопасности: произошло изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов, добавил глава комитета.