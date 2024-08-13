Глава войск РХБЗ заявил, что у Киева может быть "грязная бомба"

По его словам, в действительности подобное радиологическое оружие не так и сложно сделать

13 августа 2024, 22:52, ИА Амител

Знак радиационной опасности / Фото: unsplash.com

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что у украинской армии уже может быть "грязная бомба". Об этом сообщает "Звезда".

По его словам, в действительности подобное радиологическое оружие не так и сложно сделать, однако "секреты" он раскрывать не будет.

"Я думаю, у них есть она", — сказал Кириллов.

Также Кириллов прокомментировал использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в Курской области. Накануне под обстрел ими попали несколько сотрудников местных "Россетей". По словам генерал-лейтенанта, использовались снаряды, близкие по химическому составу поражающих веществ к американским или немецким.