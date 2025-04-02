Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
По его словам, она может разгореться уже "завтра"
02 апреля 2025, 20:42, ИА Амител
Новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире уже "завтра". Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
Во время выступления перед послами государств – членов ВОЗ, он отметил, что "пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием" на фоне конфликтов, геополитических и экономических потрясений.
"Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы", – сказал Гебрейесус, подчеркнув, что по этой причине государствам следует участвовать в мировом здравоохранении.
Глава ВОЗ также напомнил, что для достижения глобальной безопасности в этой сфере требуются скоординированные усилия и общий подход к общим для человечества угрозам. Он отметил, что участникам переговоров потребовалось более трех лет упорной работы, для того чтобы разработать соглашение, которое "будет основываться на болезненных уроках" и в то же время уравновешивать различные потребности и приоритеты государств-членов.
22:20:21 02-04-2025
Присвоить звание заслуженного призывателя
22:26:00 02-04-2025
А может надо послать эту ВОЗ куда -нибудь подальше???!!!
06:50:13 03-04-2025
Пендосы снова разродились... То Эбола, то Ковид, то грипп... Как всегда, англичанка гадит.
07:33:20 03-04-2025
Китайцы своими заразами людей истребили больше, чем война.
07:56:21 03-04-2025
Гость (07:33:20 03-04-2025) Китайцы своими заразами людей истребили больше, чем война. ... Причем здесь китайцы? Это искусственно синтезированный вирус, который создавали в китайской лаборатории, но по заказу и на деньги международных организаций.
08:04:53 03-04-2025
Это только начало цифрового концлагеря и социального рейтинга!
Кавид это был пробный шар!
Всё начинается только сейчас!
Как только последний американский солдат покинет Европу, сразу все начнется!
Запасайтесь: землёй, водой, энергией! Ну и горизонтальными социальными связями... Учитесь что-то делать своими руками в дикой природе!
Всё это пригодится!