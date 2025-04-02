Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

По его словам, она может разгореться уже "завтра"

02 апреля 2025, 20:42, ИА Амител

Коронавирус. Госпиталь / Фото: amic.ru

Новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире уже "завтра". Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Во время выступления перед послами государств – членов ВОЗ, он отметил, что "пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием" на фоне конфликтов, геополитических и экономических потрясений.

"Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы", – сказал Гебрейесус, подчеркнув, что по этой причине государствам следует участвовать в мировом здравоохранении.

Глава ВОЗ также напомнил, что для достижения глобальной безопасности в этой сфере требуются скоординированные усилия и общий подход к общим для человечества угрозам. Он отметил, что участникам переговоров потребовалось более трех лет упорной работы, для того чтобы разработать соглашение, которое "будет основываться на болезненных уроках" и в то же время уравновешивать различные потребности и приоритеты государств-членов.