НОВОСТИЗдоровье

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

По его словам, она может разгореться уже "завтра"

02 апреля 2025, 20:42, ИА Амител

Коронавирус. Госпиталь / Фото: amic.ru
Коронавирус. Госпиталь / Фото: amic.ru

Новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире уже "завтра". Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Во время выступления перед послами государств – членов ВОЗ, он отметил, что "пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием" на фоне конфликтов, геополитических и экономических потрясений. 

"Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы", – сказал Гебрейесус, подчеркнув, что по этой причине государствам следует участвовать в мировом здравоохранении.

Глава ВОЗ также напомнил, что для достижения глобальной безопасности в этой сфере требуются скоординированные усилия и общий подход к общим для человечества угрозам. Он отметил, что участникам переговоров потребовалось более трех лет упорной работы, для того чтобы разработать соглашение, которое "будет основываться на болезненных уроках" и в то же время уравновешивать различные потребности и приоритеты государств-членов.

Здоровье

Комментарии 6

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Гость

22:20:21 02-04-2025

Присвоить звание заслуженного призывателя

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Гость

22:26:00 02-04-2025

А может надо послать эту ВОЗ куда -нибудь подальше???!!!

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Гость

06:50:13 03-04-2025

Пендосы снова разродились... То Эбола, то Ковид, то грипп... Как всегда, англичанка гадит.

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Гость

07:33:20 03-04-2025

Китайцы своими заразами людей истребили больше, чем война.

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Гость

07:56:21 03-04-2025

Гость (07:33:20 03-04-2025) Китайцы своими заразами людей истребили больше, чем война. ... Причем здесь китайцы? Это искусственно синтезированный вирус, который создавали в китайской лаборатории, но по заказу и на деньги международных организаций.

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Гость

08:04:53 03-04-2025

Это только начало цифрового концлагеря и социального рейтинга!
Кавид это был пробный шар!
Всё начинается только сейчас!
Как только последний американский солдат покинет Европу, сразу все начнется!
Запасайтесь: землёй, водой, энергией! Ну и горизонтальными социальными связями... Учитесь что-то делать своими руками в дикой природе!
Всё это пригодится!

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