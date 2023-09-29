Глава ВТБ Костин предупредил о курсе доллара в 250 рублей из-за предложения МЭР

По его словам, два курса рубля не пойдут на пользу экономике

29 сентября 2023, 19:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Введение "мембраны" в виде двойного курса рубля в любом случае приведет к падению курса национальной валюты. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в рамках ХХ Международного банковского форума.

"Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой – 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", – заявил он.Напомним, что первоначально с такой идеей выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он предложил решить проблему высокой волатильности рубля, обратившись к китайскому опыту, где внутренний и внешний юаневый рынок разделены. При этом разделение курса он назвал "вредным явлением".

Против идеи выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, сегментация внутреннего и внешнего рынка не подходит для России. Такая стратегия приведет к управляемому курсу и множественности процентных ставок.

Она также отметила, что сам Китай в прошлые десятилетия, наоборот, пытался сделать движение капитала и финансовые рынки либеральнее.