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Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Сгоревшее помещение планируют восстановить

21 января 2024, 13:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Компании Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах. Пост она опубликовала в своем телеграм-канале.

По словам Бокальчук, произошедшее стало для нее и всей компании испытанием. Сейчас ведется работа над восстановлением логистической инфраструктуры и выполнением всех обязательств.

Поврежденный склад планируют восстановить, в данный момент подсчитываются необходимые объемы инвестиций.

Детали представители компании обещали раскрыть позже.

Напомним, что в результате инцидента пострадали двое работников, а материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). 

Пожары

Комментарии 3

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Гость

14:00:09 21-01-2024

Ой ладно.. инвестиции... "инвестировать" будет простой покупатель 😄

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Гость

21:19:43 21-01-2024

Склады не были застрахованы?

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Гость

07:48:57 22-01-2024

Злоупотребление полномочиями --- интересная причина пожара

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