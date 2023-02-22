Глава Завьяловского района может быть связан с делом о браконьерстве?

Как утверждает газета, следствие выяснило, что незаконная переработка туш животных велась на мясоперерабатывающем предприятии в Завьяловском районе

22 февраля 2023, 15:42, ИА Амител

Иллюстрация: pixabay.com

Глава Завльяловского района Николай Онищенко может быть замешан в неприятной ситуации, связанной с браконьерством, сообщили amic.ru источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседника, якобы у главы района в феврале прошли обыски. Amic.ru связывался с Онищенко, но тот опроверг информацию.

Однако буквально на днях мамонтовская районная газета "Свет Октября" опубликовала информацию о том, что полиция проводит расследование уголовного дела о незаконном отстреле лосей. Оно было возбуждено ещё в ноябре 2022 года, принято в производство следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю и поставлено на контроль краевой прокуратурой, указывает издание. В связи с этим 13 января якобы в Мамонтовском районе прошли обыски у неких должностных лиц. Что это за лица, газета не сообщает.

При этом, как утверждает газета, следствие выяснило, что незаконная переработка туш животных велась на мясоперерабатывающем предприятии в Завьяловском районе.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к этой деятельности и проживающие в Барнауле и в "соседнем районе". По утверждению источников amic.ru, именно в этом деле может фигурировать как раз и глава Завьяловского района Николай Онищенко.

В ГУ МВД Алтайского края amic.ru подтвердили, что уголовное дело по факту незаконной охоты (статья 258 УК РФ) возбуждено и находится в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Следственные действия по сбору доказательств продолжаются.

Однако на вопросы, в каком статусе по этому делу проходит Николай Онищенко и какие предметы были изъяты при обыске в доме главы Завьяловского района (если обыск проводился), в полиции отвечать отказались, сославшись на интересы следствия.