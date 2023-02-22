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Глава Завьяловского района может быть связан с делом о браконьерстве?

Как утверждает газета, следствие выяснило, что незаконная переработка туш животных велась на мясоперерабатывающем предприятии в Завьяловском районе

22 февраля 2023, 15:42, ИА Амител

Иллюстрация: pixabay.com
Иллюстрация: pixabay.com

Глава Завльяловского района Николай Онищенко может быть замешан в неприятной ситуации, связанной с браконьерством, сообщили amic.ru источники, знакомые с ситуацией. По данным собеседника, якобы у главы района в феврале прошли обыски. Amic.ru связывался с Онищенко, но тот опроверг информацию.

Однако буквально на днях мамонтовская районная  газета "Свет Октября" опубликовала информацию о том, что полиция проводит расследование уголовного дела о незаконном отстреле лосей. Оно было возбуждено ещё в ноябре 2022 года, принято в производство следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю и поставлено на контроль краевой прокуратурой, указывает издание. В связи с этим 13 января якобы в Мамонтовском районе прошли обыски у неких должностных лиц. Что это за лица, газета не сообщает.

При этом, как утверждает газета, следствие выяснило, что незаконная переработка туш животных велась на мясоперерабатывающем предприятии в Завьяловском районе.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к этой деятельности и проживающие в Барнауле и в "соседнем районе". По утверждению источников amic.ru, именно в этом деле может фигурировать как раз и глава Завьяловского района Николай Онищенко.

В ГУ МВД Алтайского края amic.ru подтвердили, что уголовное дело по факту незаконной охоты (статья 258 УК РФ) возбуждено и находится в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Следственные действия по сбору доказательств продолжаются.

Однако на вопросы, в каком статусе по этому делу проходит Николай Онищенко и какие предметы были изъяты при обыске в доме главы Завьяловского района (если обыск проводился), в полиции отвечать отказались, сославшись на интересы следствия.

Комментарии 14

  • Наконец то возмездие наступило
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Уверен, что полиция разберётся в этом деле, ибо глава краев не видит
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Господи, как же грязно все это
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно, а если это действительно правда, то какой срок дадут?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть ответит по закону!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • о чем он думал, когда таким делом занимался, скажите мне, пожалуйста?!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть отвечает за свои дела, ашалеть уже просто можно.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Как можно просто опровергнуть информацию? Это же явно откуда то пошло, хоть что-то да сказал бы, жесть...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Надо было головой думать, а не кое чем , когда такими делами занимался.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно же ждём ответа и реакции правоохранительных органов, думаю что всё встанет на свои места
    22 февраля, Гость   Ответить
  • На таких должностях не думают, они гребут.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Вы статью вообще читали? Все на яко бы, да на может быть, какую то газету прилепили? Видно все состряпано, не суди да не судим будешь.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А где конкретные факты ?бла ,бла бла и все.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какие вы все злые, обычно за такие статьи цепляются и пишут комментарии те, кто от своей жизни не получил удовлетворения, не состоялся как личность, ну короче полная Ж... А. Может все таки займетесь собственной жизнью?
    25 февраля, Гость   Ответить
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