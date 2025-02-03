Главком ВСУ Сырский: украинская армия переходит на новую структуру войск

При этом он признался, что февраль станет тяжелым для Вооруженных сил Украины

03 февраля 2025, 20:35, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Главком ВСУ Александр Сырский объявил об объединении дивизий украинской армии в более крупные соединения и о переходе на корпусную структуру организации войск. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, это продолжение реформы организационной структуры. Армейские корпуса представляют более крупные формирования, которые в массе своей предназначены для решения оперативно-тактических задач в рамках операции полевой армии (группы армий) или оперативных задач при действиях на отдельном операционном направлении.

"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях", – сказал он.

При этом Сырский признался, что февраль станет тяжелым для Вооруженных сил Украины.