Главком ВСУ Сырский: украинская армия переходит на новую структуру войск
При этом он признался, что февраль станет тяжелым для Вооруженных сил Украины
03 февраля 2025, 20:35, ИА Амител
Главком ВСУ Александр Сырский объявил об объединении дивизий украинской армии в более крупные соединения и о переходе на корпусную структуру организации войск. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, это продолжение реформы организационной структуры. Армейские корпуса представляют более крупные формирования, которые в массе своей предназначены для решения оперативно-тактических задач в рамках операции полевой армии (группы армий) или оперативных задач при действиях на отдельном операционном направлении.
"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях", – сказал он.
При этом Сырский признался, что февраль станет тяжелым для Вооруженных сил Украины.
20:52:10 03-02-2025
Чьё дело правое, тот в конце концов и победит, ибо 'не в силе Бог, а в правде'!
22:06:07 03-02-2025
Сдавайтесь хохлы и садитесь в тюрьму вместе с вашим просроченным презиком.
01:43:34 04-02-2025
как черви на сковородке - очевиден конец, но деньги нужно отработать, да, Сыр?
10:38:58 04-02-2025
"— Многие шавки Гитлера скоро побегут отсюда — и попадутся. А вот когда в Берлине будет греметь русская канонада и солдаты будут драться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая дверью. Уйти и унести тайну золота."