В клинике можно получить консультацию узких специалистов, которых в городе буквально единицы

22 марта 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: медицинский центр "Астра"

Современная медицина может быть намного шире и приятнее, чем многие из нас привыкли. Сегодня хорошая клиника – это не только быстрая и простая запись, квалифицированные врачи и все виды анализов. Это современные, выгодные и удобные услуги. Например, чекапы, когда пациент получает заключение в виде книги, где внесены все результаты обследований и заключение врача. Кстати, заключение врача – бесплатно для пациента. Удобная вещь, потому что вам не надо потом искать документы и раскладывать их по папкам. Так теперь работает обновлённый центр "Астра". Как ещё изменилась клиника – читайте в нашем материале.

Главное – люди

"Астра" обновила фирменный стиль. И провела серьёзный апгрейд: в клинике стало больше специалистов и направлений. Здесь стало ещё уютнее, персональное внимание и заботу чувствует каждый пациент. Будет удобно и маме с ребёнком, и пенсионерам, и занятым работающим людям.

По словам руководителя клиники Ольги Беляевой, главная цель ребрендинга – быть ближе, быть понятнее. И это так же отражается в слогане: "Главное – люди!"

"Это про пациента. Это про персонал клиники. Это про врачей. Ни одна сфера в нашей жизни невозможна без участия людей. Порой человек, идя за консультацией, ищет не только установление диагноза, но и поддержку. Вот поставили ему диагноз. А что дальше? И вот здесь очень важно для нас – быть рядом", – рассказала Ольга Беляева.

Это основной принцип работы "Астры" и он остался неизменным. Такой подход на себе лично проверила известный в городе стилист Анна Сопова:

"Астра" – это действительно клиника с душой. И относятся здесь ко всем не как к пациентам, которые пришли за медицинской услугой, а как к людям, которым надо помочь. Это видно и в работе персонала, и в подходах к лечению. Причём всё начинается с руководства клиники, они не только смогли создать такой отличный центр, но и делают всё, чтобы сохранить в нём все ценности качественного здравоохранения. Часто мы не видим человека, который стоит за организацией работы компании, но в клинике вы можете это почувствовать: от высокого профессионализма до заботы о каждом пациенте".





















Медицинский центр "Астра" / Фото предоставлено клиникой

Уникальные доктора

А для этого в клинике работают более двух десятков опытных специалистов. Есть врачи узких и редких направлений – нефролог, андролог, нейрохирург, детский гинеколог, ревматолог, онкогинеколог и другие. Каждый из них имеет огромный опыт, сотрудники центра постоянно повышают уровень своей квалификации.

И даже если сейчас в клинике нет необходимого доктора, пациента обязательно направляют в другую клинику к определённому специалисту.

"При серьёзном диагнозе мы не отправляем человека домой. А приглашаем к себе специалистов, которые могут помочь решить вопрос и за пределами нашей клиники. Часто они сами являются практикующими хирургами, завотделениями наших краевых медучреждений, сами работают в стационаре. Конечно, такой услуги в прайсе медцентра нет. Но такого и не должно быть. Это не платная услуга", – рассказал главный врач "Астры" Евгений Донских.

Евгений Донских / Фото: медицинский центр "Астра"

Отзывы пациентов

На дообследование из клиники могут направить не только в краевые учреждения. Это может быть и Новосибирск, и Санкт-Петербург, если того требует ситуация. Но иногда важно и, наоборот, развеять поставленный диагноз.

"У нас был интересный случай. Пациент с Горно-Алтайска приехал к нам с опухолью в районе сердца. Несколько лет он испытывал проблемы со здоровьем и к тому же жил с онкодиагнозом. После обследований у нашего онколога выяснилось, что это вовсе не опухоль, а последствия ранения в молодости. Его прооперировали, и в эту же неделю он оказался дома. Годы переживаний решились за несколько дней", – рассказал Евгений Донских.

Таких случаев в центре немало. Благодаря сарафанному радио в алтайское медучреждение обращаются из других регионов и даже из Санкт-Петербурга.









































Медицинский центр "Астра" / Фото предоставлено клиникой

Нужные чекапы

За некоторыми обследованиями пациенты специально приходят именно в "Астру". Ведь здесь вы можете пройти ФГС, ФГДС и колоноскопию, которую можно сделать под наркозом с возможностью видеозаписи. А также функциональные обследования: ЭКГ и суточное мониторирование Холтер, УЗИ, МСКТ, ангиография, хирургия, радиохирургия, массаж и мануальная терапия, неврологические лечебные манипуляции. И вам не придётся бегать за той или иной процедурой по городу, сэкономив тем самым столь драгоценное время.

В "Астре" руководствуются принципами доказательной медицины. Поэтому комплексные программы диагностики здоровья в центре не содержат лишних исследований. Например, чекапы "Здоровое сердце", "Здоровье щитовидной железы", "Женское здоровье", "Мужское здоровье", "Онкопрофилактика" помогут точечно проверить весь организм. Есть обследования, которые стоит сделать при акне, кожном зуде, перед IV-терапией.

Для удобства пациентов клиника также оказывает услуги дневного стационара, выезда специалиста на дом, медицинского обслуживания массовых мероприятий и по оформлению больничного листа. Также в "Астре" вы можете записаться на приём в день обращения, и не только через звонок регистратуре, а также через удобные площадки, такие как "СберЗдоровье", "ПроДокторов", и при необходимости сразу сдать анализы.

А после сдачи крови на анализ и эндоскопии (то есть нескольких часов голодания) ещё предложат полезный перекус – сухофрукты и орехи с ароматным чаем. В общем, как мы и говорили, главное – это люди.





Медицинский центр "Астра" / Фото предоставлено клиникой

Медицинский центр "Астра" (ООО "МЦ "Астра")

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 169

Тел.: +7 (3852) 59-10-49

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