Главное – не вставай. "Гранд Арена" приглашает барнаульцев сразиться в шоу за диван

Стильный, мягкий, современный достанется только одному из пяти участников

04 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JzzCx

Иллюстрация мероприятия предоставлена организаторами

"Не могу я спать у стенки, упираются коленки" – пели бременские музыканты. А чтобы коленки не упирались, можно, например, сменить диван. Причем абсолютно бесплатно. 7 июля 2024 года пять участников встретятся, чтобы сразиться в мини-шоу за главный приз – стильный и современный диван от ТВК "Гранд Арена" и партнера. Совсем скоро в группе в ВК организаторы опубликуют видео с тем самым мягким героем, а пока желающие могут заполнить анкету на участие. Именно среди них выберут счастливчиков, которые посоревнуются за главный приз. Также все участники розыгрыша получат поощрительные подарки.

Как принять участие в мини-шоу?

Итак, чтобы стать участником конкурса, нужно:

До 28 июля 2024 года оставить заявку на участие в специальной форме. 30 июля из числа зарегистрировавшихся случайным образом выберут 10 человек. 7 августа на мероприятии в ходе первой активности ведущий выберет пять участников, которые будут бороться за главный приз, а остальные пять человек получат поощрительные подарки. Главное правило – не вставать с дивана, а также выполнять задания ведущего.

Кто станет победителем?

Тот, кто последним останется сидеть на диване. В случае спорных моментов победителя определят подсчетом баллов за активности от ведущего.

Когда и где пройдет битва?

Сражение за диван состоится 7 августа 2024 года с 10:00 до 15:00 по адресу Павловский тракт, 180.

Приходите участвовать или просто посмотреть на первое в Барнауле мини-шоу "Битва за диван". На площадке будет работать SMM*-команда, которая снимет видеоролик с розыгрыша. Не упустите шанс дать комментарий на камеру и попасть в соцсети ТВК "Гранд Арена".

Форма регистрации на участие в розыгрыше: https://forms.gle/x7TeGsbuUbdWW24T7.

* SMM (Эсэмэм")

Сроки проведения розыгрыша – с 1 июля по 7 августа 2024 года. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

Возрастное ограничение 18+

ООО "Неаполь"

Реклама