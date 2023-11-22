Главное – здоровье: где пройти комплекс лечебных и оздоровительных процедур на Алтае?

В санатории "БелокурЪ" сейчас действуют выгодные скидки на путевки

22 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jy42F

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено организацией

Многие проводят лето, трудясь на дачных участках, занимаясь ремонтом или строительством. Из-за того что в Сибири оно короткое, люди стараются успеть как можно больше и работают в полную силу. Чем это может обернуться? Зачастую после активного сезона накапливается общая усталость организма, появляются боли в спине или суставах. Осенью еще и обостряются хронические заболевания. Поэтому межсезонье ­– идеальное время, чтобы позаботиться о своем здоровье. Сделать это можно, например, в санатории "БелокурЪ", тем более что там до конца года действуют скидки на лечебные и оздоровительные путевки.

С какими проблемами можно приехать в санаторий?

Медицинский комплекс "Белокура" ориентирован на профилактику и лечение заболеваний:

костно-мышечной системы и соединительных тканей;

сердечно-сосудистой системы;

органов дыхания;

урологических;

кожи и подкожной клетчатки;

нервной системы.

Поездка в санаторий "БелокурЪ" ­– это не только лечение и укрепление здоровья, но и прекрасная возможность отдохнуть душой и телом, насладиться природой и зарядиться положительной энергией на всю зиму. Здравница расположена в тихом живописном месте Алтая, близ реки, у подножия горы Церковка.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлено организацией

Какие скидки предлагает санаторий?

Для своих гостей "БелокурЪ" подготовил выгодные предложения:

20% на "Лечебные" путевки от 12 суток. 15% на "Оздоровительные" путевки от 5 суток.

В стоимость входит проживание в номере выбранной категории, трехразовое сбалансированное питание и комплекс медицинских процедур, подобранных главным врачом индивидуально для каждого гостя.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлены организацией

Позаботьтесь о своем здоровье, пусть оно будет крепким и никогда вас не подводит.

Забронировать путевку можно по телефонам 8-800-700-99-65 и 8 (38577) 34-404, а также по электронной почте info@belokur.ru. Акции действительны до 28 декабря 2023 года.

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

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