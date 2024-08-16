Главное успеть. Как жителям Алтайского края бесплатно привиться от гриппа?

До декабря в регионе планируют бесплатно привить порядка 1,3 млн человек

16 августа 2024, 08:14, ИА Амител

Вакцинация. Фото: amic.ru

В Алтайский край поступила первая в нынешнем сезоне партия вакцин от гриппа. Сейчас препараты распределяют по медицинским организациям. Зачем прививаться от гриппа, кто в регионе может это сделать бесплатно и хватит ли на всех желающих вакцины – читайте на amic.ru.

Зачем вообще прививаться от гриппа?

Врачи в один голос говорят, что эта прививка может сохранить жизнь человека. Грипп очень заразен, тяжело протекает и имеет много осложнений, среди которых сердечно-сосудистая недостаточность, менингит, энцефалит. Введенный препарат формирует активный постпрививочный иммунитет, снижает смертность от осложнения гриппа и позволяет их избежать. Вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что человек не заболеет, но риск осложнений у привитых значительно ниже.

Именно поэтому медики призывают всех жителей Алтайского края активно прививаться от гриппа. В первую очередь прививку рекомендуется пройти тем, кто входит в группы риска – это медицинские работники, учителя, работники детских садов и предприятий транспортной сферы, а также люди старше 60 лет. Некоторые категории граждан привиться от гриппа могут бесплатно. Но количество вакцины ограничено, поэтому на всех желающих ее может не хватить.

Кто может бесплатно поставить прививку от гриппа?

На бесплатную иммунизацию могут рассчитывать граждане, которые входят в национальный календарь прививок:

школьники, учащиеся техникумов и училищ, студенты вузов;

работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений;

беременные (2-й и 3-й триместр);

пенсионеры;

солдаты-срочники;

люди с хроническими заболеваниями.

В регион пока поступило чуть больше 324 тысяч доз вакцин от гриппа. Но это только первая поставка. До декабря в крае бесплатно смогут привиться порядка 1,3 млн человек, в том числе 300 тысяч детей.

А как записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа?

Сделать это можно на портале "Гослуслуги", в регистратуре поликлиники, к которой вы прикреплены, или через ее Call-центр.

Минздрав Алтайского края также планирует организовывать и выездную вакцинацию. Передвижные комплексы будут стоять в общественных местах. Места их расположения станут известны чуть позже.

Когда пойдете на вакцинацию, не забудьте взять с собой документы. Вам понадобятся:

- паспорт;

- СНИЛС;

- полис ОМС;

- прививочный сертификат.

А какие есть противопоказания у прививки от гриппа?

У вакцины от гриппа немного противопоказаний, но их все же нужно учитывать.

- Аллергия на куриный белок и компоненты вакцины, в том числе аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцин.

- Острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания – вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии.

- Нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания – вакцинацию проводят после нормализации температуры.

- Детский возраст до 6 месяцев.

Когда лучше всего прививаться от гриппа?

Медики рекомендуют ставить прививку от гриппа в период с середины августа до конца сентября. Самое главное успеть, пока уровень заболеваемости ОРВИ в регионе небольшой. После того как вы поставите прививку, иммунитет будет формироваться 2-4 недели и сохранится на весь год.

Какую прививку от гриппа выбрать – читайте тут.