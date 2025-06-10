Главного технолога барнаульского водоканала наградили за вклад в охрану окружающей среды
Светлана Трунова работает в компании уже более 30 лет
10 июня 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFHg3fT6
Главный технолог "Росводоканал Барнаул" Светлана Трунова получила диплом администрации Барнаула "За вклад в охрану окружающей среды". Торжественное награждение и чествование профильных специалистов провели накануне Дня эколога.
Светлана Трунова трудится в водоканале уже 32 года. За это время она прошла путь от лаборанта до главного технолога. В 2009 году ее назначили главным технологом, передав большую ответственность за все вопросы, связанные с очисткой воды и стоков в городе.
"Светлана Александровна – наш опытнейший специалист с глубокими познаниями в области технологий очистки воды и сточных вод, а также законодательства по природопользованию и охране окружающей среды", – рассказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.
И добавил, что Трунова активно участвовала в реализации проекта по очистке вентиляционных выбросов на канализационных насосных станциях в Барнауле. Благодаря ее усилиям в городе были установлены дополнительные системы фильтрации на КНС-20 и КНС-21, что позволило существенно улучшить экологическую обстановку.
В своей работе Светлана Трунова постоянно ищет оптимальные решения и внедряет современные технологии, адаптируя их под условия городской системы водоснабжения. Одним из ярких примеров ее вклада стало внедрение инновационной методики обработки иловых карт с использованием биопрепарата на основе живых бактерий, что способствует повышению эффективности работы водоканала и сокращению выбросов парниковых газов.
"Я люблю свою работу за то, что практически все задачи – нестандартные. Главный технолог должен контролировать очень обширный перечень производственных процессов. И каждый день, приходя на работу, ты не знаешь, какую проблему будешь решать: подбирать реагенты для качественной очистки стоков, изучать системы фильтрации воздушных выбросов и типы сорбентов для них или пытаться усовершенствовать технологию водоподготовки", – поделилась сама Светлана.
Вода везде разная, и технологии очистки требуют индивидуального подхода, добавила она.
ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060Реклама
17:39:30 10-06-2025
Можно проверить операторов - их ГРАМОТНОСТЬ по корректировке показаний приборов. И на каком основании выставляется расход более 300 литров на малюсенький офис, если по приборпм там 20 литров?! почему такая волокита, запугивание штрафами и совершеннейшая неготовность пересмотреть показания?! Почему НЕ УМЕЮТ работать на компьютере ваши рабочие в офисах?!