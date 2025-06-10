Главного технолога барнаульского водоканала наградили за вклад в охрану окружающей среды

Светлана Трунова работает в компании уже более 30 лет

10 июня 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFHg3fT6

Светлана Трунова / Фото: "Вечерний Барнаул", Михаил Полубедов

Главный технолог "Росводоканал Барнаул" Светлана Трунова получила диплом администрации Барнаула "За вклад в охрану окружающей среды". Торжественное награждение и чествование профильных специалистов провели накануне Дня эколога.

Светлана Трунова трудится в водоканале уже 32 года. За это время она прошла путь от лаборанта до главного технолога. В 2009 году ее назначили главным технологом, передав большую ответственность за все вопросы, связанные с очисткой воды и стоков в городе.

"Светлана Александровна – наш опытнейший специалист с глубокими познаниями в области технологий очистки воды и сточных вод, а также законодательства по природопользованию и охране окружающей среды", – рассказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

И добавил, что Трунова активно участвовала в реализации проекта по очистке вентиляционных выбросов на канализационных насосных станциях в Барнауле. Благодаря ее усилиям в городе были установлены дополнительные системы фильтрации на КНС-20 и КНС-21, что позволило существенно улучшить экологическую обстановку.

В своей работе Светлана Трунова постоянно ищет оптимальные решения и внедряет современные технологии, адаптируя их под условия городской системы водоснабжения. Одним из ярких примеров ее вклада стало внедрение инновационной методики обработки иловых карт с использованием биопрепарата на основе живых бактерий, что способствует повышению эффективности работы водоканала и сокращению выбросов парниковых газов.

"Я люблю свою работу за то, что практически все задачи – нестандартные. Главный технолог должен контролировать очень обширный перечень производственных процессов. И каждый день, приходя на работу, ты не знаешь, какую проблему будешь решать: подбирать реагенты для качественной очистки стоков, изучать системы фильтрации воздушных выбросов и типы сорбентов для них или пытаться усовершенствовать технологию водоподготовки", – поделилась сама Светлана.

Вода везде разная, и технологии очистки требуют индивидуального подхода, добавила она.

ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060

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