Главный алтайский единоросс поздравил фронтовиков и блокадников с Днём Победы

Он побывал в гостях у участника ВОВ и ветерана труда

05 мая 2023, 13:05, ИА Амител

Александр Романенко, Светлана Ерыгина и Алина Горлова / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко накануне празднования Дня Победы встречается с ветеранами и участками Великой Отечественной войны. Недавно он пообщался с Григорием Зворыгиным, который принимал участие в ВОВ, и Светланой Ерыгиной, председателем краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда".

В гости к ним он пришёл с региональным руководителем движения "Волонтёры Победы" и председателем общественного совета партпроекта "Историческая память" в Алтайском крае Алиной Горловой.

"Огромное спасибо от всех нас сегодня живущих за Великую Победу", – сказал Романенко Григорию Зворыгину и вручил ему подарки от "Единой России" в рамках ежегодной акции "Подарок ветерану".

99-летний фронтовик рассказал, как тогда, 78 лет назад, в этот день он был в Германии. И очень обрадовался новостям о победе. Григорий Кузьмич попал на войну в 42-м году, командовал взводом автоматчиков, получил два ранения. Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалью "За победу над Германией", двумя медалями "За отвагу".





Александр Романенко, Григорий Зворыгин и Алина Горлова / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Подарки, цветы и поздравления с Днём Победы приняла и Светлана Ерыгина. Во время блокады Ленинграда она жила в небольшом военном городке в Ленинградской области. Потеряла родную сестру и четырёх двоюродных братьев, отец погиб на войне.

"Для меня 9 мая – это праздник со слезами на глазах, в этот день я всегда плачу. Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение не забывало, кто подарил нам мирное небо и это счастье жить", – поделилась Светлана Михайловна.









Александр Романенко, Светлана Ерыгина и Алина Горлова / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Алина Горлова рассказала, что волонтёры и представители ЕР поздравят около 160 ветеранов Великой Отечественной войны в Алтайском крае.

"Самое главное и трепетное, что получат наши ветераны в праздничные дни, это письма Победы от волонтёров, школьников, студентов и других жителей края, которые они писали собственноручно", – подчеркнула она.