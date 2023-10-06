Почти половина работников в стране сами соглашаются на зарплату в конверте

06 октября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минтруд РФ планирует выводить бизнес из тени. По планам ведомства регионы страны за три ближайших года должны будут "обелить" 30% сотрудников теневого сектора, уже разработан проект методики для оценки числа таких граждан. Ведомство предложило формулу расчета потенциальной величины серой занятости и готово устанавливать региональным властям KPI по легализации тех, кто работает неофициально.

Насколько эта формула может отражать всю картину рынка труда? Об этом радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказала менеджер агентства по подбору персонала "Штат 3" Софья Плугина.

"Нужно понимать, что формула не учитывает россиян, которые получают часть зарплаты в конверте, а таких большинство. И если посмотреть на рынок труда Барнаула, то мало компаний, которые предлагают официальную зарплату, большинство все-таки доплачивают в конверте. Есть и сотрудники, которых работодатель умышленно переводит в самозанятость, что дополнительно искажает показатели", – пояснила Плугина.

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев в разговоре с радиостанцией положительно оценил инициативу Минтруда, указав, что ее предложило именно это ведомство, а не налоговая. Ведь будь она от налоговой службы, многие могли воспринять идею, как некое закручивание гаек. А вот от Минтруда – это очередной намек региональным властям, что вопросом вывода людей из тени надо заниматься. Ведь для Алтайского края, как и для большинства регионов, доходы физических лиц – один из основных источников пополнения бюджета.

"Мы инструмент, мы технический орган, который занимается администрированием налогов, но деньги же в бюджет поступают. Самый главный выгодоприобретатель этой инициативы – это муниципалитеты, учитывая возможность расширения их налоговой базы, доходов, которые потом можно направлять на различные социальные проекты, программы. Но косвенно, а может, во вторую очередь, речь идет о попытке социальной защиты населения. Мы не хотим об этом думать, мы негативно относимся к пенсионному обеспечению – дожить бы еще. Только люди сегодня доживают, приходят в Пенсионный фонд за пенсией, а им говорят – у вас баллов нет. Вы зарплату не получали легальную, взносов за вас никто не перечислял", – отметил Легостаев.

В серой и черной зарплатах заинтересован бизнес – он экономит на страховых отчислениях, отпускных и других платежах. Однако, по данным сайта Superjob.ru, каждый четвертый из десяти россиян сам соглашается на зарплату в конверте, то есть жертвует больничными, отпускными и большей пенсией ради более высокого дохода здесь и сейчас.

Как отмечают эксперты, в России сейчас кадровый голод, и работодатель, конкурируя за сотрудника, будет поднимать зарплату и предлагать официальную занятость. А инициатива Минтруда по легализации граждан, занятых в теневом секторе, должна этому поспособствовать.