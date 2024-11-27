Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" назвал заказчиков убийства в Казани в 1999 году

Он попытался сократить свое пожизненное наказание

27 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Убийство / Фото: unsplash.com / Maxim Hopman

Главный киллер ОПГ "Хади Такташ" Ринат Фархутдинов (Ритник) сдал силовикам двух заказчиков расправы над бизнесменом Олегом Палутиным, совершенной в Казани в 1999 году. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ритник сейчас отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин". Своим активным содействием в раскрытии преступления 25-летней давности он надеется сократить наказание до 25 лет, подав заявление об условно-досрочном освобождении.

Согласно его показаниям, казанские бизнесмены Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев наняли членов "Хади Такташ" Ритника и его напарника Александра Новицкого, для того чтобы избавиться от Палутина. Жертву подкараулили и выпустили в него несколько пуль из пистолета Макарова с глушителем. За это киллеры получили 4000 долларов.

Новицкий в 2016 году вышел на свободу условно-досрочно, но не смог победить туберкулез. Мотивом заказного преступления стал долг. Сошников и Хамдеев заняли у Палутина крупную сумму в 1998 году, но когда пришло время ее возвращать, решили избавиться от заемщика, пишет "Лента".