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Главный по федеральным дорогам на Алтае ушел в отставку

Анатолий Волков возглавлял Упрдор "Алтай" с июня 2021 года

10 июня 2024, 17:15, ИА Амител

Анатолий Волков / Фото: Упрдор "Алтай"
Анатолий Волков / Фото: Упрдор "Алтай"

Анатолий Волков, который возглавлял Упрдор "Алтай", покинул свой пост. Информацию сообщили в ведомстве. Сейчас временно исполняет обязанности Олег Бибов – главный инженер предприятия. О причинах отставки Волкова неизвестно.

Упрдор "Алтай" отвечает за развитие федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай.

Анатолий Волков возглавил управление летом 2021 года. Родился в Бишкеке. Окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. Работал в Республике Алтай слесарем автотранспортной колонны в одной из компаний. В 2012 году был назначен на должность начальника ФКУ Упрдор "Кубань" и занимался подготовкой дорожной инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Затем работал в Упрдор "Каспий". В 2016-м его перевели на пост министра транспорта Республики Крым. При Волкове начали реализовывать несколько крупных федеральных проектов в регионе, включая Крымский мост и трассу "Таврида".

Фото: пресс-служба Республики Крым

Строил "Тавриду" и дороги к Олимпиаде. Экс-министр Крыма может возглавить Упрдор "Алтай"

Анатолий Волков строил трассу "Таврида", Крымский мост и дорогу к олимпийским объектам в Сочи. А теперь едет на Алтай
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Дороги Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

17:42:33 10-06-2024

О, как.. нормально же все было

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Гость

17:43:34 10-06-2024

Обиделся на Бородину?

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гость

21:07:24 10-06-2024

Куда следующая дорога?

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Гость

22:04:25 10-06-2024

Делают все, чтобы не было нищебродов.

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Олег

23:12:30 10-06-2024

Дорогу на Китай строить будут.
Чистят кадры под своих.

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Гость

08:25:10 11-06-2024

Очень странная последовательность событий: Анатолий Волков возглавил управление летом 2021 года. Родился в Бишкеке. Окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию.
Кстати, и в Бишкеке он родиться едва ли мог, при СССР это был город Фрунзе.

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Гость

11:09:14 11-06-2024

Честных начальников нет, очередной видимо на взятке попался. трепещите чинуши....взялись за вас наконец то!

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