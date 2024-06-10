Главный по федеральным дорогам на Алтае ушел в отставку

Анатолий Волков возглавлял Упрдор "Алтай" с июня 2021 года

10 июня 2024, 17:15, ИА Амител

Анатолий Волков / Фото: Упрдор "Алтай"

Анатолий Волков, который возглавлял Упрдор "Алтай", покинул свой пост. Информацию сообщили в ведомстве. Сейчас временно исполняет обязанности Олег Бибов – главный инженер предприятия. О причинах отставки Волкова неизвестно.

Упрдор "Алтай" отвечает за развитие федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай.

Анатолий Волков возглавил управление летом 2021 года. Родился в Бишкеке. Окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. Работал в Республике Алтай слесарем автотранспортной колонны в одной из компаний. В 2012 году был назначен на должность начальника ФКУ Упрдор "Кубань" и занимался подготовкой дорожной инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Затем работал в Упрдор "Каспий". В 2016-м его перевели на пост министра транспорта Республики Крым. При Волкове начали реализовывать несколько крупных федеральных проектов в регионе, включая Крымский мост и трассу "Таврида".