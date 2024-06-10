Главный по федеральным дорогам на Алтае ушел в отставку
Анатолий Волков возглавлял Упрдор "Алтай" с июня 2021 года
10 июня 2024, 17:15, ИА Амител
Анатолий Волков, который возглавлял Упрдор "Алтай", покинул свой пост. Информацию сообщили в ведомстве. Сейчас временно исполняет обязанности Олег Бибов – главный инженер предприятия. О причинах отставки Волкова неизвестно.
Упрдор "Алтай" отвечает за развитие федеральных трасс в Алтайском крае и Республике Алтай.
Анатолий Волков возглавил управление летом 2021 года. Родился в Бишкеке. Окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. Работал в Республике Алтай слесарем автотранспортной колонны в одной из компаний. В 2012 году был назначен на должность начальника ФКУ Упрдор "Кубань" и занимался подготовкой дорожной инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Затем работал в Упрдор "Каспий". В 2016-м его перевели на пост министра транспорта Республики Крым. При Волкове начали реализовывать несколько крупных федеральных проектов в регионе, включая Крымский мост и трассу "Таврида".
17:42:33 10-06-2024
О, как.. нормально же все было
17:43:34 10-06-2024
Обиделся на Бородину?
21:07:24 10-06-2024
Куда следующая дорога?
22:04:25 10-06-2024
Делают все, чтобы не было нищебродов.
23:12:30 10-06-2024
Дорогу на Китай строить будут.
Чистят кадры под своих.
08:25:10 11-06-2024
Очень странная последовательность событий: Анатолий Волков возглавил управление летом 2021 года. Родился в Бишкеке. Окончил АлтГТУ и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию.
Кстати, и в Бишкеке он родиться едва ли мог, при СССР это был город Фрунзе.
11:09:14 11-06-2024
Честных начальников нет, очередной видимо на взятке попался. трепещите чинуши....взялись за вас наконец то!