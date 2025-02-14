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Главу администрации Барнаула выбирают депутаты городской думы. Прямая трансляция

Кандидаты на пост мэра в эти минуты представляют свои программы развития города

14 февраля 2025, 09:29, ИА Амител

14 февраля в Барнаульской городской Думе проходит заседание, на котором депутаты выберут одного из трех кандидатов на пост мэра. Прямую трансляцию ведут в официальной группе думы.

На должность главы города претендуют действующий мэр Вячеслав Франк, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.

В данный момент каждый из кандидатов представляет свою программу развития Барнаула. После депутаты городской думы приступят к голосованию. Победит тот, кого выберет большинство.

Барнаул выборы

Комментарии 2

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Гость

09:31:05 14-02-2025

Понты дороже денег...

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Гость

09:33:12 14-02-2025

Город замер в ожидании.

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