Главу администрации Барнаула выбирают депутаты городской думы. Прямая трансляция

Кандидаты на пост мэра в эти минуты представляют свои программы развития города

14 февраля 2025, 09:29, ИА Амител

14 февраля в Барнаульской городской Думе проходит заседание, на котором депутаты выберут одного из трех кандидатов на пост мэра. Прямую трансляцию ведут в официальной группе думы.

На должность главы города претендуют действующий мэр Вячеслав Франк, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.

В данный момент каждый из кандидатов представляет свою программу развития Барнаула. После депутаты городской думы приступят к голосованию. Победит тот, кого выберет большинство.