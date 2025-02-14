Главу администрации Барнаула выбирают депутаты городской думы. Прямая трансляция
Кандидаты на пост мэра в эти минуты представляют свои программы развития города
14 февраля 2025, 09:29, ИА Амител
14 февраля в Барнаульской городской Думе проходит заседание, на котором депутаты выберут одного из трех кандидатов на пост мэра. Прямую трансляцию ведут в официальной группе думы.
На должность главы города претендуют действующий мэр Вячеслав Франк, депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский и директор Алтайского института экономики Максим Трухин.
В данный момент каждый из кандидатов представляет свою программу развития Барнаула. После депутаты городской думы приступят к голосованию. Победит тот, кого выберет большинство.
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