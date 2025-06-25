Лидер фракции Леонид Слуцкий отметил, что решение было принято абсолютным большинством голосов

25 июня 2025, 23:10, ИА Амител

Ярослав Нилов / Фото: прямая трансляция заседания Госдумы

25 июня президиум Высшего совета ЛДПР исключил из партии главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого.

"Сегодня президиум Высшего совета принял решение об исключении Нилова из партии, решение принято абсолютным большинством голосов. С решением президиума Высшего совета партии я согласен", — заявил глава фракции.

Слуцкий рассказал, что ранее предложения исключить Нилова из партии поступали от депутатов, членов партии и ее региональных отделений. По его словам, это связано с нарушением партийной дисциплины:

"Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах. Такие принципы оставил партии великий (Владимир — прим. ред.) Жириновский", — отметил руководитель ЛДПР.

Ярослав Нилов был членом ЛДПР с 1997 года.