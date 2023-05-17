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Главу новосибирского центра "Вектор" Максютова уволили из-за конфликта интересов

Сам центр продолжит работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами

17 мая 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, Максютов нарушил закон "О противодействии коррупции". Сам центр продолжит работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами.

Напомним, что новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал одну из российских вакцин против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Известно, что доктор биологических наук Максютов работал в учреждении с 2003 года.

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Комментарии 3

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Гость

16:50:25 17-05-2023

Не плохо на жиже наварились

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Гость

18:37:42 17-05-2023

А конкретнее?

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Гость

01:50:50 18-05-2023

Наверное еврей если не посадили и не арестовали

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