Главу новосибирского центра "Вектор" Максютова уволили из-за конфликта интересов
Сам центр продолжит работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами
17 мая 2023, 16:46, ИА Амител
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, Максютов нарушил закон "О противодействии коррупции". Сам центр продолжит работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами.
Напомним, что новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал одну из российских вакцин против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Известно, что доктор биологических наук Максютов работал в учреждении с 2003 года.
16:50:25 17-05-2023
Не плохо на жиже наварились
18:37:42 17-05-2023
А конкретнее?
01:50:50 18-05-2023
Наверное еврей если не посадили и не арестовали