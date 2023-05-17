Главу новосибирского центра "Вектор" Максютова уволили из-за конфликта интересов

Сам центр продолжит работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами

17 мая 2023, 16:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, Максютов нарушил закон "О противодействии коррупции". Сам центр продолжит работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами.

Напомним, что новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал одну из российских вакцин против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Известно, что доктор биологических наук Максютов работал в учреждении с 2003 года.