Глухонемая пенсионерка, пропавшая в Барнауле, погибла

Всего за семь дней поисковых мероприятий участие в них приняли 84 человека

15 декабря 2024, 22:59, ИА Амител

Источник: отделение "ЛизаАлерт" по Алтайскому краю

73-летняя глухонемая пенсионерка, пропавшая 9 декабря в Барнауле, найдена мертвой. Об этом сообщает алтайское отделение "Лиза Алерт".

"Сегодня в 17:17 в рабочем чате появились тревожные слова: "Стоп". Проверка информации. Все надеялись на чудо. Но мороз и время оказались против нас. Бабушка погибла. Отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края приносит искренние соболезнования родным Жанулсен Семеновны", – заявили поисковики.

Напомним, что женщина пропала 9 декабря – днем она вышла с работы и пропала. В те дни на улицах Барнаула стояли сильные морозы. Всего за семь дней поисковых мероприятий участие в них приняли 84 человека. Было отработано свыше 140 задач, подключена беспилотная авиация отряда. Общий километраж треков составил свыше двух тысяч километров.