Гнилая картошка убила двух россиян

Мужчины не ели ее, а собирались убрать из погреба

28 сентября 2023, 09:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Два 31-летних мужчины в Приморье погибли из-за гнилой картошки. Об этом рассказали в региональном СК.

Тела обнаружили в подвале гаража. Предположительно, мужчины залезли в подвальное помещение, чтобы вычистить старую картошку, но надышались парами гниющих клубней и умерли.

Следов насильственной смерти на их телах не нашли.

Специалисты на месте отметили наличие специфического запаха. Точные причины случившегося предстоит уточнить.