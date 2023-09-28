Гнилая картошка убила двух россиян
Мужчины не ели ее, а собирались убрать из погреба
28 сентября 2023, 09:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Два 31-летних мужчины в Приморье погибли из-за гнилой картошки. Об этом рассказали в региональном СК.
Тела обнаружили в подвале гаража. Предположительно, мужчины залезли в подвальное помещение, чтобы вычистить старую картошку, но надышались парами гниющих клубней и умерли.
Следов насильственной смерти на их телах не нашли.
Специалисты на месте отметили наличие специфического запаха. Точные причины случившегося предстоит уточнить.
09:33:27 28-09-2023
метан?
09:53:49 28-09-2023
С детства еще бабушка всегда наказывала: открыла погреб уходи на полчаса погуляй пока выветрится.
09:58:54 28-09-2023
Когда старая картошка или другие овощи, нужно предварительно проветривать. Они что, не знали?
16:13:53 28-09-2023
Если это из-за углекислого газа (а картофель выделяет углекислый газ), то простым проветриваением здесь не особо поможешь, т.к. углекислый газ тяжелее кислорода. Перед тем, как спускаться в погреб, раньше туда опускали зажженую свечу. Если погаснет, значит спукаться в погреб пока нельзя. Вытяжка из погреба должна быть принудительная, чтобы тяжелый углекислый газ "выдуть" со дна погреба.
18:59:50 28-09-2023
Гость (16:13:53 28-09-2023) Если это из-за углекислого газа (а картофель выделяет углеки... Вытяжка при закрытой крышке или входе работает очень слабо, при открытой гораздо быстрее. Поэтому от плохих овощей стараются избавляться сразу, когда воздух еще холодный и проветривание происходит довольно быстро. А если погреб в помещении, там да, нужна принудительная вентиляция.