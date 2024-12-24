Год добрых дел. Благотворительный фонд "Мой Алтай" отметил первый день рождения

Организация поддерживает творчество, спорт, науку, экопроекты и осуществляет адресную помощь

24 декабря 2024, 16:55, ИА Амител

Антон Паплинский / Фото: фонд "Мой Алтай"

Благотворительный фонд "Мой Алтай" появился на свет 20 декабря 2023 года, взяв на себя важную миссию – оказывать помощь жителям Алтайского края. За короткий срок он успел зарекомендовать себя как надежный партнер и друг, стремящийся к улучшению жизни в регионе.



За год благотворительный фонд "Мой Алтай" поработал более чем в 50 районах и городах края. Около 300 мероприятий, в которых приняли участие почти 15 тысяч человек, стали возможны благодаря поддержке фонда на сумму свыше 8 млн рублей.

"Этот год был насыщен яркими, незабываемыми событиями, каждая инициатива – это не просто проект, а история, наполненная участием, заботой и надеждой на лучшее", – сказал директор фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский. Одним из первых проектов фонда стала покупка ультрафиолетового облучателя для специализированного дома ребенка. Это оборудование, используемое для облучения верхних дыхательных путей, стало настоящим подарком для учреждения.

Вручение оборудования / Фото: фонд "Мой Алтай"

В июне 2024 года "Мой Алтай" запустил конкурс социальных проектов, предоставив активистам возможность решать важные проблемы региона. Более 20 заявок поступило на конкурс, из которых 11 проектов получили финансирование.



Так, спортсмены Новоалтайска смогли реконструировать площадку для пляжного волейбола, а клуб инвалидов "Инваспорт" получил необходимый спортинвентарь. Прошли турниры по мини-футболу, лапте и дебатам, а в селе Костин Лог Мамонтовского района состоялась познавательная экскурсия для юных экскурсоводов.



Особое внимание фонд уделяет поддержке юных жителей края, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Акция "Соберем детей в школу" помогла 350 ребятам получить необходимые школьные принадлежности, а "Подарим детям праздник" позволит почувствовать приближение Нового года более 500 ребятишкам.

Акция "Соберем детей в школу" / Фото: фонд "Мой Алтай"

К первому дню рождения "Мой Алтай" учредил выплаты по поддержке одаренных детей из сельских районов и малых городов края. Пять талантливых школьников, демонстрирующих высокие достижения, стали первыми получателями ежемесячной стипендии в размере 5000 рублей."Мы верим, что такая поддержка поможет детям достичь новых высот и вдохновит других меценатов на подобные инициативы", – отметили организаторы.Год работы "Моего Алтая" стал временем добрых дел, участия и надежды. Команда фонда продолжит активную деятельность, расширяя свои горизонты.