Годовалая девочка, подросток и женщина пострадали при опрокидывании авто на Алтае

Автомобилистку привлекли к административной ответственности

09 января 2023, 15:15, Никита Черников

Фото: 04.мвд.рф

Трое человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при опрокидывании иномарки в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 5 января около 13:20 в Онгудайском районе. 33-летняя жительница Усть-Канского района ехала на Toyota Chaser, но по пути не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась.

«В результате ДТП в Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован 14-летний местный житель. Кроме того, медицинская помощь понадобилась ещё двум пассажирам транспортного средства: 56-летней женщине и годовалой девочке, которую находилась в автомобиле без детского удерживающего устройства», — рассказали в ведомстве.

В отношении автомобилистки возбудили административное дело по статье о нарушении ПДД с причинением вреда средней тяжести здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ), а также вынесли постановление по статье о нарушении требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ).