В фитнес-студии Personal Power рассказали, как проходят тренировки для клиентов в возрасте 50-60 лет и старше, и почему индивидуальный подход особенно важен

09 октября 2026, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGzVxgZ

Клуб персональных тренировок Personal Power / Изображение: ИП Пронина С.К Сегодня все больше людей старшего возраста стремятся поддерживать физическую форму, укреплять мышцы и сохранять подвижность. Но найти подходящий спортзал в Барнауле бывает непросто. В социальных сетях обсуждают случаи, когда людям старше 60 лет отказывали в продаже клубных карт из-за возраста и возможных рисков для здоровья. Между тем в фитнес-студии Personal Power ("Персонал Пауэр") работают, в том числе, со старшим поколением и подбирают нагрузку с учетом возможностей.

Зачем людям старшего возраста нужен фитнес

Для многих клиентов главная цель тренировок — не рост мышечной массы, а хорошее самочувствие и сохранение подвижности.

"Люди старшего возраста приходят к нам чаще всего, чтобы укрепить мышечный корсет, избавиться от дискомфорта в спине, сутулости, чтобы похудеть и улучшить осанку. Нет цели стать горой мышц. Есть цель — чувствовать себя хорошо, бодро, быть выносливым, подвижным", — рассказал тренер Personal Power Егор Кузьмичев.

По словам тренера, возраст сам по себе не мешает занятиям. Гораздо важнее учитывать физическую подготовку, хронические заболевания и индивидуальные ограничения.

Как проходят тренировки после 50-60 лет

Перед первым посещением клиент заполняет анкету, где указывает особенности здоровья и возможные противопоказания.

Во время тренировки фитнес-инструктор следит за дыханием и самочувствием человека. При необходимости измеряет давление тонометром и уровень кислорода в крови пульсоксиметром.

"Бывает, что человеку проблематично даже присесть, мы находим выход. Используем возвышение, стул, начинаем с малого. Нагрузку увеличиваем постепенно", — объяснил Егор Кузьмичев.

Тренер добавил, что посетители студии старше 50-60 лет часто используют упражнения с собственным весом, чтобы контролировать нагрузку на суставы и позвоночник и снизить риск травм. В студии также есть инновационное оборудование для электромышечной стимуляции (EMS).

Почему важен персональный подход

Personal Power работает в камерном формате. Здесь нет очередей к тренажерам. Одновременно в студии находятся не более двух человек, поэтому каждому гостю уделяют максимум внимания. Такой подход особенно важен для людей старшего поколения, которым нужны спокойная обстановка, комфортный темп и постоянный контроль нагрузки.

При этом перед началом тренировок людям с хроническими заболеваниями стоит обсудить физическую активность с врачом. Наличие кардиостимулятора, в частности, служит противопоказанием к электромышечной стимуляции.

Personal Power

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 35

Тел.: 8‒903‒947‒81‒21;

8‒962‒793‒32‒25

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