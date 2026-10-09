Годы не помеха. В какой фитнес-студии Барнаула могут заниматься люди старшего возраста
В фитнес-студии Personal Power рассказали, как проходят тренировки для клиентов в возрасте 50-60 лет и старше, и почему индивидуальный подход особенно важен
09 октября 2026, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGzVxgZ
Сегодня все больше людей старшего возраста стремятся поддерживать физическую форму, укреплять мышцы и сохранять подвижность. Но найти подходящий спортзал в Барнауле бывает непросто. В социальных сетях обсуждают случаи, когда людям старше 60 лет отказывали в продаже клубных карт из-за возраста и возможных рисков для здоровья. Между тем в фитнес-студии Personal Power ("Персонал Пауэр") работают, в том числе, со старшим поколением и подбирают нагрузку с учетом возможностей.
Зачем людям старшего возраста нужен фитнес
Для многих клиентов главная цель тренировок — не рост мышечной массы, а хорошее самочувствие и сохранение подвижности.
"Люди старшего возраста приходят к нам чаще всего, чтобы укрепить мышечный корсет, избавиться от дискомфорта в спине, сутулости, чтобы похудеть и улучшить осанку. Нет цели стать горой мышц. Есть цель — чувствовать себя хорошо, бодро, быть выносливым, подвижным", — рассказал тренер Personal Power Егор Кузьмичев.
По словам тренера, возраст сам по себе не мешает занятиям. Гораздо важнее учитывать физическую подготовку, хронические заболевания и индивидуальные ограничения.
Как проходят тренировки после 50-60 лет
Перед первым посещением клиент заполняет анкету, где указывает особенности здоровья и возможные противопоказания.
Во время тренировки фитнес-инструктор следит за дыханием и самочувствием человека. При необходимости измеряет давление тонометром и уровень кислорода в крови пульсоксиметром.
"Бывает, что человеку проблематично даже присесть, мы находим выход. Используем возвышение, стул, начинаем с малого. Нагрузку увеличиваем постепенно", — объяснил Егор Кузьмичев.
Тренер добавил, что посетители студии старше 50-60 лет часто используют упражнения с собственным весом, чтобы контролировать нагрузку на суставы и позвоночник и снизить риск травм. В студии также есть инновационное оборудование для электромышечной стимуляции (EMS).
Почему важен персональный подход
Personal Power работает в камерном формате. Здесь нет очередей к тренажерам. Одновременно в студии находятся не более двух человек, поэтому каждому гостю уделяют максимум внимания. Такой подход особенно важен для людей старшего поколения, которым нужны спокойная обстановка, комфортный темп и постоянный контроль нагрузки.
При этом перед началом тренировок людям с хроническими заболеваниями стоит обсудить физическую активность с врачом. Наличие кардиостимулятора, в частности, служит противопоказанием к электромышечной стимуляции.
Personal Power
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 35
Тел.: 8‒903‒947‒81‒21;
8‒962‒793‒32‒25
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ИП Пронина София Константиновна, ИНН 222506846008Реклама
09:55:01 09-10-2026
а под силу ли пенсионерам оплачивать такие индивидуальные тренировки?
10:29:06 09-10-2026
Гость (09:55:01 09-10-2026) а под силу ли пенсионерам оплачивать такие индивидуальные тр... тренировки дешевле лечения
10:12:06 09-10-2026
А дежурный врач есть?
10:18:55 09-10-2026
есть бабушки, которые не сдаются ;-)
10:28:18 09-10-2026
Трагати (10:18:55 09-10-2026) есть бабушки, которые не сдаются ;-)... 50-60 лет - бабушки? ну нет
10:19:56 09-10-2026
Никто не ходит, решили пенсионеров охватить. А то они сидят деньжищи пересчитывают и не знают куда их потратить....
10:37:35 09-10-2026
Тренируюсь на огороде, задействованы все мышцы, бесплатно :)
11:35:07 09-10-2026
А стоянка для инвалидных колясок есть?
13:32:50 09-10-2026
Это камушек в огород одной сети фитнес-клубов Брн, где отказывали в продаже абонементов взрослым людям, не пожилым даже...
14:04:34 09-10-2026
"Фитнес будущего"... EMS-тренировки были разработаны десятки лет назад, а будущее, видимо, все не наступает.