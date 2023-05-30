Голая Волочкова прикрыла грудь и промежность волосатым котом

По словам балерины, питомец заменил ей полотенце

30 мая 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова снялась совершенно голой на массажном столе, прикрыв интимные места котом. Фотографию 47-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях.

"На утреннем сеансе массажа Риччи заменил мне уютное и пушистое полотенце", – подписала снимок Волочкова.

Некоторые подписчики раскритиковали балерину, обвинив её в жестоком обращении с животными.

Ранее Волочкова рассказала, что избавилась от мучительных болей в спине благодаря костоправу, который обучался на Алтае.