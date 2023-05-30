Голая Волочкова прикрыла грудь и промежность волосатым котом
По словам балерины, питомец заменил ей полотенце
30 мая 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова снялась совершенно голой на массажном столе, прикрыв интимные места котом. Фотографию 47-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях.
"На утреннем сеансе массажа Риччи заменил мне уютное и пушистое полотенце", – подписала снимок Волочкова.
Некоторые подписчики раскритиковали балерину, обвинив её в жестоком обращении с животными.
Ранее Волочкова рассказала, что избавилась от мучительных болей в спине благодаря костоправу, который обучался на Алтае.
14:09:50 30-05-2023
Как мне теперь развидеть весь этот ужас?
14:27:37 30-05-2023
совершенно голой --- ну это она так написала, по фотке не понятно, может только топлес. Но смело. А вот зачем? На этом можно как-то заработать? Я Беркову молодую смотрел, там понятно, что за деньги, но там и намного более смело
14:34:18 30-05-2023
Вот интересно, какому проценту населения интересно читать и видеть Волочкову, ещё её на пляже покажите, на шпагате, давно не было.
14:35:10 30-05-2023
внимательно рассмотрите фотку. У нее ноги непрапорционально маленькие. Рахит и дистрофия
14:57:27 30-05-2023
Гость (14:35:10 30-05-2023) внимательно рассмотрите фотку. У нее ноги непрапорционально ... Мышца одрябла, как у старушки, не тренируется.
19:46:32 30-05-2023
Гость (14:35:10 30-05-2023) внимательно рассмотрите фотку. У нее ноги непрапорционально ... А у тебя дисграфия? Школу сначала закончи и ОГЭ сдай.
14:41:03 30-05-2023
Фу
14:43:38 30-05-2023
Зачем вы рекламируете эту старую алкоголичку? Она никому не интересна и только раздражает.
14:57:31 30-05-2023
Страх-то какой!
15:17:53 30-05-2023
Больные люди, деградация.
16:41:16 30-05-2023
Как-то она давала интервью и произнесла : " Ну согласитесь, что на фоне всех я-королева!"
19:44:39 30-05-2023
Гость (15:17:53 30-05-2023) Больные люди, деградация.... Ты еще в 57 автобусе утром не ездил! Вот там точно деградация.