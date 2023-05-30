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Голая Волочкова прикрыла грудь и промежность волосатым котом

По словам балерины, питомец заменил ей полотенце

30 мая 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова снялась совершенно голой на массажном столе, прикрыв интимные места котом. Фотографию 47-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях.

"На утреннем сеансе массажа Риччи заменил мне уютное и пушистое полотенце", – подписала снимок Волочкова.

Некоторые подписчики раскритиковали балерину, обвинив её в жестоком обращении с животными.

Ранее Волочкова рассказала, что избавилась от мучительных болей в спине благодаря костоправу, который обучался на Алтае.

Комментарии 12

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горожанка

14:09:50 30-05-2023

Как мне теперь развидеть весь этот ужас?

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Гость

14:27:37 30-05-2023

совершенно голой --- ну это она так написала, по фотке не понятно, может только топлес. Но смело. А вот зачем? На этом можно как-то заработать? Я Беркову молодую смотрел, там понятно, что за деньги, но там и намного более смело

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ВВП

14:34:18 30-05-2023

Вот интересно, какому проценту населения интересно читать и видеть Волочкову, ещё её на пляже покажите, на шпагате, давно не было.

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Гость

14:35:10 30-05-2023

внимательно рассмотрите фотку. У нее ноги непрапорционально маленькие. Рахит и дистрофия

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Гость

14:57:27 30-05-2023

Гость (14:35:10 30-05-2023) внимательно рассмотрите фотку. У нее ноги непрапорционально ... Мышца одрябла, как у старушки, не тренируется.

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Гость

19:46:32 30-05-2023

Гость (14:35:10 30-05-2023) внимательно рассмотрите фотку. У нее ноги непрапорционально ... А у тебя дисграфия? Школу сначала закончи и ОГЭ сдай.

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1

14:41:03 30-05-2023

Фу

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Для кого это?

14:43:38 30-05-2023

Зачем вы рекламируете эту старую алкоголичку? Она никому не интересна и только раздражает.

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Земляк

14:57:31 30-05-2023

Страх-то какой!

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Гость

15:17:53 30-05-2023

Больные люди, деградация.

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Гость

16:41:16 30-05-2023

Как-то она давала интервью и произнесла : " Ну согласитесь, что на фоне всех я-королева!"

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Гость

19:44:39 30-05-2023

Гость (15:17:53 30-05-2023) Больные люди, деградация.... Ты еще в 57 автобусе утром не ездил! Вот там точно деградация.

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